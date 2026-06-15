Siêu xe thương mại lập kỷ lục tăng tốc nhanh nhất thế giới

(VTC News) -

Hãng siêu xe Thụy Điển Koenigsegg vừa chính thức công bố loạt kỷ lục hiệu suất mới của mẫu xe Jesko Absolut tại đường thử nội bộ ở Ängelholm, Thụy Điển. Trong đợt chạy thử nghiệm, chiếc xe sử dụng hệ dẫn động cầu sau này đã hoàn thành quãng đường tăng tốc thẳng 0,4 km trong thời gian vỏn vẹn 8,54 giây.

Đáng chú ý, tốc độ của xe khi đi qua vạch đích đạt tới 305 km/h. Kết quả này biến Jesko Absolut trở thành mẫu xe nguyên bản dẫn động cầu sau đầu tiên trên thế giới vượt qua ngưỡng tốc độ 300 km/h trong phạm vi đường chạy 0,4 km.

Mẫu siêu xe Koenigsegg Jesko Absolut trong đợt bứt tốc lập kỷ lục thế giới mới tại đường thử Thụy Điển.

Không dừng lại ở đó, chiếc xe tiếp tục duy trì đà bứt tốc để thực hiện bài thử nghiệm nâng cao ở phạm vi đường chạy 0,8 km. Thời gian ghi nhận tại vạch đích 0,8 km là 12,76 giây với tốc độ tối đa đạt 373 km/h. Toàn bộ dữ liệu đo lường hiệu suất trong đợt chạy này đều được ghi lại và xác thực độc lập bởi hệ thống thiết bị định vị chuyên dụng Racelogic VBOX.

Thành tích này được giới chuyên môn đánh giá cao về mặt kỹ thuật cơ khí vì Jesko Absolut là dòng xe sử dụng hệ dẫn động cầu sau (RWD), thay vì hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD) vốn có lợi thế lớn về lực bám đường khi xuất phát từ vị trí đứng yên như các dòng siêu xe điện hiện nay. Thêm vào đó, đợt chạy thử nghiệm được thực hiện ngay trên bề mặt đường nhựa tiêu chuẩn thông thường chưa qua xử lý hóa chất tăng độ bám, và xe vẫn sử dụng bộ lốp nguyên bản đi kèm khi xuất xưởng.

Khối động cơ tăng áp kép V8 dung tích 5,0 L giúp chiếc xe dẫn động cầu sau vượt ngưỡng tốc độ 305 km/h chỉ sau 402 m.

Sức mạnh của kỷ lục gia tốc này đến từ khối động cơ tăng áp kép V8 dung tích 5,0 L. Khi vận hành bằng nhiên liệu sinh học E85, động cơ sản sinh công suất tối đa lên đến 1.600 mã lực.

Đại diện nhà sản xuất cho biết, cấu trúc phần cứng của xe không có bất kỳ sự thay đổi nào so với phiên bản thương mại. Sự vượt trội về mặt hiệu suất dập tắt các kỷ lục trước đó hoàn toàn đến từ các thuật toán tối ưu hóa phần mềm quản lý lực kéo mới. Gói nâng cấp phần mềm điều khiển này cũng sẽ sớm được hãng cập nhật từ xa thông qua mạng internet (OTA) đến toàn bộ các khách hàng đang sở hữu dòng xe Jesko Absolut trên toàn cầu.