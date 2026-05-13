Siêu tàu chở dầu của Trung Quốc di chuyển qua eo biển Hormuz

Dữ liệu từ MarineTraffic cho thấy tàu Yuan Hua Hu mang cờ Trung Quốc được nhìn thấy đang di chuyển về phía đông qua eo biển Hormuz vào sáng 13/5.

Lần cuối cùng nó xuất hiện trên hệ thống theo dõi tàu là vào khoảng 8h45 (giờ địa phương). Hiện chưa rõ liệu con tàu có tắt hệ thống nhận dạng tự động (AIS) sau đó hay không.

Khu vực eo biển Hormuz.

Dữ liệu của MarineTraffic cũng cho thấy con tàu dừng tại cảng Asaluyeh của Iran vào 28/2 - ngay trước khi cuộc xung đột bắt đầu và di chuyển trong khu vực Vịnh Ba Tư kể từ đó. Theo dữ liệu, cảng gần nhất mà tàu Yuan Hua Hu ghé thăm là ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vào 20/3.

Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải chiến lược, nơi khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) thế giới đi qua. Đây cũng là tuyến xuất khẩu năng lượng chủ chốt của Ả Rập Xê Út, Iraq và Qatar.

Lưu lượng tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng của thế giới giảm mạnh kể từ khi xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran bắt đầu bùng phát. Những con tàu cố gắng vượt qua eo biển Hormuz đều có nguy cơ bị tấn công hoặc bắt giữ. Mỹ cũng áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với cảng biển của Iran.

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, còn các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình tiếp tục rơi vào bế tắc. Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước sau hơn 6 tháng, đồng thời là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Trump kể từ năm 2017.

Dự kiến trong chuyến thăm đến Trung Quốc, ​​ông Trump sẽ khuyến khích ông Tập Cận Bình thúc đẩy Iran mở lại eo biển và đồng ý với thỏa thuận hòa bình phù hợp.

Trung Quốc là nước nhập khẩu dầu mỏ chính của Iran, dựa vào mạng lưới tàu vận tải bí mật để vận chuyển dầu thô giữa các cảng của Iran và nhà máy lọc dầu nhỏ, được gọi là "nhà máy lọc dầu ấm trà".