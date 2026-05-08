Lệnh ngừng bắn kỷ niệm Ngày Chiến thắng của Nga có hiệu lực

(VTC News) -

Tuyên bố đơn phương ngừng bắn với Ukraine từ ngày 8 - 9/5 khi Moskva kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít hàng năm của Nga chính thức có hiệu lực. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nga kỳ vọng phía Ukraine tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn đã được công bố.

Trong khoảng thời gian này, tất cả lực lượng Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ ngừng mọi hoạt động thù địch. Các hành động quân sự của Nga nhằm vào địa điểm triển khai quân và cơ sở công nghiệp quân sự của Ukraine nằm sâu bên trong lãnh thổ Ukraine cũng sẽ bị đình chỉ.

Nga tăng cường đảm bảo an ninh trước lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng. (Ảnh: TASS)

Cùng với đó, Nga đưa ra lời đe dọa tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn vào trung tâm Kiev nếu Ukraine tấn công họ trong sự kiện Ngày Chiến thắng. Thông báo cho biết họ đã gửi công hàm đến đại sứ quán nước ngoài tại Ukraine, kêu gọi sơ tán nhân viên.

"Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi chính quyền nước quý vị/lãnh đạo tổ chức của quý vị hãy đón nhận tuyên bố này với tinh thần trách nhiệm cao nhất và đảm bảo việc sơ tán sớm nhân viên ngoại giao, phái đoàn khác cũng như công dân khỏi Kiev, do nguy cơ không thể tránh khỏi cuộc tấn công trả đũa của Nga nhằm vào Kiev, bao gồm cả trung tâm ra quyết định, nếu Kiev thực hiện kế hoạch tấn công trong lễ Kỷ niệm Ngày Chiến thắng vĩ đại", thông báo của Bộ Ngoại giao Nga có đoạn.

Nga cũng kêu gọi người dân ở Kiev được khuyến cáo nên nhanh chóng sơ tán để đề phòng biện pháp trả đũa có thể xảy ra.

Trước khi lệnh ngừng bắn của Nga có hiệu lực - trong khoảng thời gian từ 18h ngày 6/5 đến 4h ngày 7/5, Bộ quốc phòng Nga thông tin có khoảng 347 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine bị phá hủy. Theo lời thống đốc địa phương, vùng biên giới Belgorod ghi nhận một người thiệt mạng, trong khi vùng Bryansk xác nhận có 13 người bị thương.

Ukraine cũng tuyên bố ngừng bắn đơn phương. Đề xuất của Kiev được xem là lời đề nghị đáp trả sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi ngừng bắn vào thời gian Nga tổ chức lễ Kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít và tổ chức cuộc duyệt binh lớn trên Quảng trường Đỏ.