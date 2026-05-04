Truyền thông Ấn Độ: Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang 'sức nặng chiến lược'

Nhiều tờ báo lớn của Ấn Độ nhấn mạnh bối cảnh của chuyến thăm khi Việt Nam vừa kiện toàn bộ máy mới, hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, trong khi khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đang chứng kiến những chuyển động địa chính trị và kinh tế sâu sắc.

Theo đánh giá của truyền thông Ấn Độ, chuyến thăm không chỉ củng cố nền tảng chính trị - ngoại giao vốn rất bền chặt giữa hai nước mà còn mở ra những không gian hợp tác mới trên mọi lĩnh vực.

Trang tin Sarkaritel về đối ngoại của Ấn Độ.

Cổng thông tin đối ngoại và chính sách SarkariTel của Ấn Độ nhận định chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là “một cột mốc ngoại giao quan trọng”, có thể mở ra “một chương hợp tác dài hạn và hướng tới tương lai” giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Bài viết nhấn mạnh tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ tương lai như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, chuyển đổi số và năng lượng tái tạo. Theo SarkariTel, thương mại song phương năm 2025 đạt khoảng 16,5 tỷ USD, mức cao nhất từ trước tới nay.

Các bài viết trên The New Indian Express và The Hindu cho rằng chuyến thăm mang ý nghĩa đặc biệt khi Ấn Độ đang thúc đẩy mạnh Chính sách “Hành động hướng Đông”, trong đó Việt Nam được xem là một trong những đối tác quan trọng và đáng tin cậy nhất của New Delhi tại Đông Nam Á.

Hai tờ báo này đánh giá sự tương đồng về lợi ích chiến lược và cách tiếp cận đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đang tạo nền tảng vững chắc để quan hệ Việt Nam - Ấn Độ tiếp tục phát triển sâu rộng.

Trang India Narrative tập trung phân tích khía cạnh địa kinh tế, cho rằng Việt Nam và Ấn Độ có nhiều cơ hội mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, logistics, dược phẩm và kinh tế số khi thế giới đang tái cấu trúc chuỗi cung ứng. Theo bài viết, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo thêm niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Tờ Times of India có bài phỏng vấn chuyên gia sâu về chuyến thăm.

Trong khi đó, Times of India dành sự quan tâm tới giao lưu văn hóa và nhân dân, kỳ vọng chuyến thăm sẽ thúc đẩy kết nối về du lịch, giáo dục và giao lưu Phật giáo giữa hai quốc gia có nhiều điểm tương đồng về lịch sử và văn minh.

Tờ Hindustan Times nhận định, hợp tác quốc phòng và an ninh biển tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam - Ấn Độ, đồng thời cho rằng Việt Nam giữ vai trò then chốt trong chính sách an ninh hàng hải của Ấn Độ tại khu vực.

Kênh truyền hình ETV Bharat đánh giá chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang “sức nặng chiến lược”, với các nội dung về an ninh hàng hải, hợp tác quốc phòng, thương mại và xây dựng lòng tin chiến lược được dự báo sẽ là trọng tâm trong các cuộc hội đàm cấp cao giữa hai nước.

Có thể thấy, truyền thông Ấn Độ rất quan tâm về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, coi đây không chỉ là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước mà còn là cơ hội tạo thêm xung lực mới cho hợp tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ trong giai đoạn phát triển mới.