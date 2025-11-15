Sông Tô Lịch nhìn từ trên cao trước khi 'lột xác' thành công viên xanh

Mới đây, tại kỳ họp thứ 27 - Kỳ họp chuyên đề được tổ chức ngày 13/11, với 100% đại biểu tán thành, HĐND TP Hà Nội đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch.
Theo tờ trình của UBND thành phố, Hà Nội xác định nâng cấp cảnh quan hai bên bờ sông Tô Lịch mang đậm bản sắc khu vực, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, nghỉ ngơi, sinh hoạt cộng đồng của nhân dân và thúc đẩy phát triển văn hóa, thương mại, dịch vụ, du lịch tại khu vực dự án nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.
Phối cảnh dự kiến của dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên hai bên sông Tô Lịch.
Địa điểm thực hiện dự án gồm dọc theo sông Tô Lịch đi qua các phường: Ngọc Hà, Nghĩa Đô, Láng, Giảng Võ, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Đống Đa, Khương Đình, Định Công, Thanh Liệt, Hoàng Liệt.
Dự kiến, thời gian xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng từ quý IV/2025 đến quý IV/2028.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, hai bên bờ sông Tô Lịch hiện khá rộng rãi và thông thoáng, không có khu dân cư bị ảnh hưởng, cùng nhiều khoảng đất trống chưa được khai thác. Điều này mở ra cơ hội thuận lợi để quy hoạch và xây dựng công viên dọc toàn tuyến 14 km của sông.
Những bãi đất rộng kéo dài sát hai bên sông hiện chưa được sử dụng vào mục đích cụ thể, một số điểm chỉ là bãi cỏ tự nhiên hoặc đất trống lâu năm.
Một số hộ dân sinh sống gần đường Kim Giang chia sẻ, dù khu vực có không gian khá rộng, nhưng suốt thời gian dài chủ yếu để cỏ mọc hoặc làm chỗ tập kết rác thải, vật liệu xây dựng,...
Một vài vị trí còn xuất hiện lều lán tạm được dựng lên ven đường dạo cũ, cùng những quán ăn, hàng sửa xe,...
“Nhìn sông trong hơn và sạch hơn một chút, chúng tôi mừng lắm. Khi dự án bắt đầu, tôi hy vọng hai bên bờ sẽ có đường đi bộ rộng rãi và không gian xanh để cả gia đình thư giãn, tập thể dục”, bà Tạ Minh Thảo, 62 tuổi, sinh sống ở phường Thanh Liệt chia sẻ.
Thời gian qua, Hà Nội triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để “hồi sinh” sông Tô Lịch, từ bổ cập nước, nạo vét bùn, đến xây đập dâng giữ nước, xây cống gom toàn bộ cống nước thải dọc hai bên sông và tổ chức tổng vệ sinh, chỉnh trang bờ sông…
Đầu tháng 9/2025, tuyến ống riêng dẫn nước từ hồ Tây về đầu sông Tô Lịch dài 1,5km đã cơ bản hoàn thành. Nước từ hồ Tây chính thức được bổ cập để "hồi sinh" sông Tô Lịch.
Song song với nguồn nước từ Hồ Tây, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội bổ cập nước sau xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá vào sông Tô Lịch, với lưu lượng khoảng 200.000 m³/ngày đêm.
Đập dâng đầu tiên trên sông ở khu vực cầu Quang cũng đã hoạt động để giữ mực nước sông.
Dòng sông đã khoác lên mình một diện mạo mới, chất lượng nước sông có nhiều cải thiện, mùi hôi thối cũng giảm rất nhiều và cảnh quan hai bên bờ sông cũng đang được cải tạo xanh, sạch hơn.
Người dân kỳ vọng rằng, khi dự án đầu tư hạ tầng kết hợp với ý thức giữ gìn môi trường của cộng đồng được phát huy, Tô Lịch sẽ dần khôi phục hình ảnh một dòng sông xanh, trở thành nơi sinh hoạt và thư giãn quen thuộc giữa lòng Hà Nội.
