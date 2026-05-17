Loạt trụ cầu vượt dần thành hình tại nút giao Vành đai 4 - Quốc lộ 6

Cận cảnh nút giao đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội và Quốc lộ 6.
Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội được khởi công từ giữa năm 2023. Đây là một trong những công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia với tổng mức đầu tư khoảng 85.813 tỷ đồng. Toàn tuyến có chiều dài hơn 112 km, đi qua Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh, kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Nội Bài - Hạ Long.
Trong giai đoạn 1, dự án xây dựng 8 nút giao liên thông lớn, trong đó nút giao giữa Vành đai 4 với Quốc lộ 6 tại phường Yên Nghĩa được xem là một trong những điểm giao thông quan trọng phía Tây Hà Nội.
Phối cảnh nút giao đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội và Quốc lộ 6.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News giữa tháng 5/2026, loạt trụ cầu vượt tại nút giao này đang dần thành hình sau thời gian dài triển khai thi công. Trên công trường, nhiều mũi thi công hoạt động liên tục để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục cầu vượt và đường kết nối.
Theo thiết kế, nút giao Quốc lộ 6 - Vành đai 4 được xây dựng theo dạng 2 tầng. Trong đó, tuyến đường song hành đi phía dưới, còn tuyến cao tốc Vành đai 4 sẽ đi trên cao để vượt qua Quốc lộ 6.
Ngoài phần cầu vượt trực thông qua Quốc lộ 6, các nhà thầu cũng đang đồng thời triển khai nhiều nhánh kết nối giữa tuyến Vành đai 4 với khu vực xung quanh.
Trên thực địa, công trường nằm sát bến xe Yên Nghĩa và điểm cuối tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Đây là khu vực có lưu lượng phương tiện rất lớn nên việc thi công gặp không ít khó khăn.
Dọc Quốc lộ 6, xe tải, xe khách và phương tiện cá nhân nối đuôi nhau di chuyển qua khu vực công trường. Nhiều hạng mục phải thi công trong điều kiện mặt bằng hẹp, vừa làm vừa đảm bảo giao thông thông suốt.
“Tôi đi qua đây gần như mỗi ngày và thấy công trường thay đổi khá nhanh. Trước đây chủ yếu là mặt bằng và máy móc, còn hiện nay nhiều trụ cầu đã dựng lên rõ rệt”, anh Nguyễn Văn Hải (ở phường Hà Đông) cho biết. Khu vực Quốc lộ 6 thường xuyên đông phương tiện nên người dân kỳ vọng khi nút giao hoàn thành sẽ giảm đáng kể áp lực giao thông cửa ngõ phía Tây Thủ đô.
Theo quy hoạch, sau khi hoàn thành, tuyến Vành đai 4 cùng hệ thống nút giao sẽ góp phần tăng cường liên kết vùng giữa Hà Nội với Hưng Yên, Bắc Ninh và các địa phương phía Bắc. Đồng thời, tuyến đường cũng được kỳ vọng giảm tải cho các trục giao thông hiện hữu, đặc biệt là khu vực cửa ngõ phía Tây và phía Nam Hà Nội.
Khi nút giao Quốc lộ 6 hoàn thiện, phương tiện từ khu vực nội thành như Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Đông hay khu vực ngoại thành như Chương Mỹ, Xuân Mai sẽ thuận lợi kết nối với Vành đai 4 để di chuyển tới Quốc lộ 1, cao tốc Bắc - Nam hoặc cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
