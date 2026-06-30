Hiện trạng toà nhà công nghệ thông tin hơn 50 tỷ ở Huế sau khi nhà thầu thi công bị 'trảm'
Hội An: 1 di sản, 4 đơn vị hành chính cấp xã và bài toán không gian phát triển mới
Đối với đô thị cổ Hội An thực tiễn cũng đang đặt ra những vấn đề mới: đây là một di sản chỉnh thể liền mạch, nay thuộc về 3 phường, mỗi nơi một địa giới, một thẩm quyền, công tác quản lý nảy sinh nhiều bất cập.
Chủ tịch UBND TP.HCM: Phấn đấu hoàn thành dự án rạch Xuyên Tâm vào cuối 2027
Chiều 29/6, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng tại dự án cải tạo môi trường rạch Xuyên Tâm.
Trúng đậm rong mơ, ngư dân Quảng Ngãi 'bỏ túi' bạc triệu mỗi ngày
Bơi thúng ra vùng biển gần bờ khai thác rong mơ, nhiều ngư dân Quảng Ngãi thu bạc triệu mỗi ngày.
Toà nhà công nghệ thông tin hơn 50 tỷ ở Huế ra sao khi nhà thầu bị 'khai tử'?
Gần một năm sau khi chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng với nhà thầu, công trình tòa nhà Trung tâm Công nghệ thông tin TP Huế vẫn dang dở trong lúc chờ nhà thầu mới.
Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 30/6: Nắng nóng tiếp diễn, có nơi trên 36°C
Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 30/6 tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng, nhiều nơi nhiệt độ vượt 36°C, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào, dông nhiều nơi.
Giá xăng dầu hôm nay 30/6: Tiếp tục tăng nhẹ
Lúc 6h ngày 30/6, giá dầu WTI ở mức 70,38USD/thùng, tăng 0,25 USD/thùng, dầu Brent của Mỹ ở ngưỡng 73,15 USD/thùng, tăng 0,41 USD/thùng so với phiên giao dịch trước.
Diện mạo Bến Nhà Rồng - Khánh Hội sau khi TP.HCM đầu tư gần 30.000 tỷ đồng
Ngoài xây dựng và kết nối liên hoàn không gian văn hóa, kiến trúc, không gian công cộng dọc sông Sài Gòn, nơi này cũng sẽ có khu vực ngầm cho thương mại, giao thông.
Hôm nay, TP.HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2026
Sau khi Sở GD&ĐT TP.HCM công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10, thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học và nộp hồ sơ đúng thời hạn.
Giá vàng hôm nay 30/6: Giảm mạnh, sắp thủng mốc 4.000 USD/ounce
Sáng 30/6, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.014 USD/ounce, giảm 42 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.
Thu nhập làm thêm giờ có bị tính thuế?
Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7, quy định rõ về khoản tiền lương làm đêm, làm thêm giờ.
Vì sao nhà ống phổ biến tại Việt Nam?
Từ các thành phố lớn đến khu vực nông thôn đang đô thị hóa, nhà ống trở thành một trong những loại hình nhà ở phổ biến tại Việt Nam.
Vì sao FIFA chấm điểm Messi kém cầu thủ dự bị của Đức?
Liên tục ghi bàn và xô đổ các kỷ lục, Lionel Messi chỉ đứng thứ hai trên bảng xếp hạng cầu thủ tấn công tốt nhất World Cup 2026.
Son Heung-min viết tâm thư xin người dân Hàn Quốc tha thứ, bớt chỉ trích
Son Heung-min viết tâm thư dài hơn 1.000 từ trên mạng xã hội để xin lỗi người dân Hàn Quốc sau thất bại ở World Cup 2026.
Học trò mắc sai lầm, HLV Nhật Bản nhận trách nhiệm: 'Lỗi của tôi'
HLV Hajime Moriyasu không hề trách cứ học trò mà nhận hết lỗi về mình sau khi Nhật Bản thua ngược Brazil tại vòng 1/16
Vì sao Neymar ngồi dự bị dù Brazil bị Nhật Bản dẫn trước?
HLV Carlo Ancelotti vừa lên tiếng giải thích lý do tiền đạo Neymar ngồi dự bị trong suốt trận đấu gặp Nhật Bản.
Thua Brazil phút cuối, bóng đá Nhật Bản lại dính 'lời nguyền' World Cup
Thất bại 1-2 trước Brazil không phải lần đầu đội tuyển Nhật Bản thua cay đắng ở vòng loại trực tiếp của World Cup và Asian Cup.
Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 30/6: Chiều tối nhiều nơi có mưa rào và dông
Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 30/6 ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.
Dự báo thời tiết 30/6: Mưa lớn bao trùm, miền Bắc nguy cơ sạt lở và ngập lụt
Ngày 30/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh và TP Hải Phòng vẫn là tâm điểm của đợt mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt.
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