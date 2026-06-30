Toà nhà công nghệ thông tin hơn 50 tỷ ở Huế ra sao khi nhà thầu bị 'khai tử'?

Sau khi chấm hợp đồng với liên danh nhà thầu cũ, chủ đầu tư dự án xây dựng tòa nhà Trung tâm Công nghệ thông tin TP Huế tổ chức đấu thầu lại phần công việc còn lại. Gói thầu này có giá dự toán 26,5 tỷ đồng, giá trị bảo đảm dự thầu 700 triệu đồng. Theo hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, có 3 liên danh tham gia dự thầu. Trong đó, liên danh có giá dự thầu thấp nhất sau giảm giá là 23,78 tỷ đồng; hai liên danh còn lại chào giá lần lượt hơn 24,36 tỷ đồng và 25,59 tỷ đồng.