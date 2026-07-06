Tin xe 6/7: Volvo mang SUV, sedan điện đầu bảng về Việt Nam

(VTC News) -

Volvo nhận cọc EX90 và ES90 tại Việt Nam

Volvo sẽ mở rộng danh mục xe điện tại Việt Nam trong năm nay với hai mẫu đầu bảng là Volvo EX90 và Volvo ES90, đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia. Sau mẫu EC40 ra mắt cuối năm 2024, đây sẽ là những sản phẩm thuần điện cao cấp tiếp theo của thương hiệu Thụy Điển tại thị trường trong nước. Hiện các đại lý Volvo bắt đầu nhận đặt cọc, trong khi cấu hình và giá bán chính thức vẫn chưa được công bố.

Volvo EX90 là phiên bản thuần điện của XC90.

Cả hai mẫu xe đều sử dụng nền tảng SPA2 cùng kiến trúc điện 800 V. Volvo EX90 là SUV thuần điện cỡ lớn với kích thước 5.037 x 1.964 x 1.744 mm, trục cơ sở 2.985 mm, trang bị màn hình trung tâm 14,5 inch, HUD, điều hòa 4 vùng và hệ thống âm thanh Bose 14 loa.

Xe có hai cấu hình động cơ gồm Twin Motor công suất 402 mã lực, mô-men xoắn 770 Nm, phạm vi hoạt động 600 km, và Twin Motor Performance mạnh 510 mã lực, 910 Nm, phạm vi 590 km, đều dùng pin 107 kWh.

Trong khi đó, Volvo ES90 là mẫu xe có thiết kế lai giữa sedan và SUV với chiều dài 5.000 mm, trục cơ sở 3.100 mm. Xe được bán ở nước ngoài với ba phiên bản động cơ từ 329 mã lực đến 670 mã lực, pin 92 kWh hoặc 106 kWh, phạm vi di chuyển tối đa 700 km theo chuẩn WLTP.

Hỗ trợ sạc nhanh DC 350 kW cho phép bổ sung khoảng 299 km sau 10 phút sạc và sạc từ 10-80% trong khoảng 20 phút. Volvo chưa công bố giá bán của EX90 và ES90 tại Việt Nam nhưng định vị đây là hai mẫu xe điện đầu bảng của hãng.

Honda Civic e:HEV 2026 bổ sung S+ Shift

Honda xác nhận Honda Civic e:HEV 2026 sẽ ra mắt thị trường Thái Lan vào ngày 23/7/2026, sau khi phiên bản nâng cấp xuất hiện tại Nhật Bản. Điểm mới đáng chú ý nhất là hệ thống S+ Shift, công nghệ giả lập chuyển số vốn lần đầu được giới thiệu trên Honda Prelude và nhiều khả năng sẽ tiếp tục được mở rộng sang các thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Honda Civic e:HEV 2026 bổ sung tính năng giả lập chuyển số S+ Shift.

S+ Shift được phát triển từ hệ thống Linear Shift Control, bổ sung các cấp số giả lập cùng lẫy chuyển số kim loại phía sau vô lăng nhằm mang lại cảm giác vận hành giống hộp số đa cấp truyền thống dù xe vẫn sử dụng mô-tơ điện kết hợp hộp số một cấp.

Hệ truyền động hybrid không thay đổi với mô-tơ điện công suất 184 mã lực, mô-men xoắn 315 Nm, kết hợp động cơ xăng 2.0L 4 xi-lanh phun nhiên liệu trực tiếp công suất 141 mã lực, mô-men xoắn 182 Nm. Khi động cơ xăng tham gia truyền lực trực tiếp, tổng công suất hệ thống đạt 203 mã lực.

Ngoài S+ Shift, phiên bản mới được kỳ vọng sẽ bổ sung một số trang bị an toàn cho khu vực ASEAN như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau thay thế hệ thống LaneWatch và camera 360 độ.

Đây là lần nâng cấp thứ hai của Honda Civic tại Thái Lan trong năm 2026, sau khi dòng xe này chuyển hoàn toàn sang hệ truyền động hybrid và loại bỏ phiên bản động cơ xăng tăng áp từ đầu năm.

Rolls-Royce Phantom Regatta lấy cảm hứng từ du thuyền

Rolls-Royce vừa giới thiệu Rolls-Royce Phantom Regatta, mẫu sedan siêu sang độc bản được phát triển từ Phantom Extended nhằm tôn vinh những chiếc du thuyền đua ở bờ biển phía Nam nước Anh.

Rolls-Royce Phantom Regatta biến khái niệm “du thuyền trên cạn” thành hiện thực.

Xe có chiều dài 5.982 mm, ngoại thất phối hai màu Regatta Blue và English White, hoàn thiện thủ công để tái hiện hình ảnh thân tàu gặp mặt nước. Bộ mâm đánh bóng 22 inch cùng nhiều chi tiết mạ crôm tiếp tục nhấn mạnh chủ đề hàng hải.

Không gian nội thất sử dụng cách phối màu xanh Navy Blue và trắng Grace White, kết hợp vô lăng hai tông màu, tác phẩm nghệ thuật vẽ tay “Watercolour” trên bảng Gallery và hàng loạt chi tiết được chế tác thủ công. Điểm nhấn nổi bật nằm ở hai bàn cắm trại phía sau mô phỏng sàn gỗ du thuyền, mỗi bàn cần khoảng 120 giờ chế tác với 16 thanh gỗ Royal Walnut kết hợp các dải gỗ Black Bolivar. Xe còn sở hữu trần sao Starlight Headliner gồm 1.307 sợi quang học mô phỏng các dòng hải lưu quanh đảo Isle of Wight.

Về vận hành, Phantom Regatta nhiều khả năng tiếp tục sử dụng động cơ V12 tăng áp kép 6.75L, công suất 563 mã lực, mô-men xoắn 900 Nm, tăng tốc 0-96 km/h trong 5,2 giây và tốc độ tối đa 250 km/h. Mẫu xe dự kiến chính thức xuất hiện tại Goodwood Festival of Speed năm nay.