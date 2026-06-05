Tin thế giới nổi bật trong ngày 5/6

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 5/6, các diễn biến đáng chú ý tập trung vào việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gửi thư ngỏ đề nghị gặp trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin, đàm phán ngừng bắn giữa Mỹ và Iran tiếp tục bế tắc sau động thái của Hezbollah, Hạ viện Mỹ thông qua Đạo luật Hỗ trợ Ukraine, cùng đề xuất triển khai nhiệm vụ hải quân của Liên minh châu Âu tại eo biển Hormuz.

Ông Zelensky đề nghị gặp trực tiếp ông Putin

Ngày 4/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công khai bức thư ngỏ gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin, đề xuất tổ chức cuộc gặp trực tiếp nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài giữa hai nước.

Trong thư, ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine sẵn sàng thực hiện lệnh ngừng bắn toàn diện trong suốt thời gian diễn ra đàm phán và đề nghị hai bên thống nhất một thời điểm cụ thể để gặp mặt.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: AP)

Theo Điện Kremlin, ông Putin chưa xem bức thư nhưng khẳng định nhà lãnh đạo Ukraine có thể đến Moskva "bất cứ lúc nào". Tuy nhiên, ông Zelensky bác bỏ khả năng tổ chức cuộc gặp tại thủ đô Nga.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng tuyên bố Kiev sẽ tiếp tục chiến đấu nếu Moskva chưa sẵn sàng kết thúc cuộc xung đột. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ ủng hộ việc hai nhà lãnh đạo gặp trực tiếp và cho rằng đây sẽ là bước tiến tích cực hướng tới hòa bình.

Hezbollah bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Hezbollah từ chối thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian tại Lebanon.

Trong tuyên bố ngày 4/6, Tổng Thư ký Hezbollah Naim Qassem cho rằng yêu cầu lực lượng này rút khỏi miền Nam Lebanon đồng nghĩa với việc chấp nhận thất bại. Ông khẳng định Hezbollah sẽ tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào Israel chừng nào quân đội Israel còn hoạt động trên lãnh thổ Lebanon.

Hình ảnh lá cờ Israel treo trên một tòa nhà bị phá hủy ở miền nam Lebanon, nhìn từ miền bắc Israel.

Theo truyền thông Lebanon, không quân Israel đã tiến hành nhiều đợt không kích trong ngày, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng. Trong khi đó, quân đội Israel cáo buộc Hezbollah phóng rocket nhằm vào lực lượng nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran đang ở giai đoạn cuối cùng, song phía Iran khẳng định tiến trình thương lượng vẫn bị đình trệ. Một trong những điều kiện mà Tehran đưa ra là chấm dứt các chiến dịch quân sự của Israel tại Lebanon.

Hạ viện Mỹ thông qua Đạo luật Hỗ trợ Ukraine

Ngày 4/6, Hạ viện Mỹ đã thông qua Đạo luật Hỗ trợ Ukraine với tỷ lệ 226 phiếu thuận và 195 phiếu chống. Dự luật được thông qua sau nhiều tháng trì hoãn và nhận được sự ủng hộ của toàn bộ các nghị sĩ Dân chủ cùng một số nghị sĩ Cộng hòa. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy xuất hiện những khác biệt trong nội bộ đảng Cộng hòa về chính sách đối với Ukraine.

Theo nội dung dự luật, Ukraine có thể nhận hơn 1 tỷ USD viện trợ trực tiếp và khoảng 8 tỷ USD dưới hình thức các khoản vay. Dự luật cũng bổ sung các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào lĩnh vực tài chính, năng lượng và khai khoáng của Nga.

Tuy nhiên, tương lai của đạo luật vẫn chưa chắc chắn khi còn phải được Thượng viện Mỹ thông qua. Ngay cả khi vượt qua Thượng viện, dự luật vẫn có nguy cơ bị Tổng thống Donald Trump phủ quyết.

EU cân nhắc triển khai nhiệm vụ hải quân tại Hormuz

Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét mở rộng nhiệm vụ hải quân Aspides tới eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu mỏ và khí hóa lỏng của thế giới.

Theo tài liệu nội bộ được truyền thông châu Âu tiết lộ ngày 4/6, kế hoạch do Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas đề xuất sẽ giao cho lực lượng Aspides vai trò chủ đạo trong các hoạt động rà phá thủy lôi tại khu vực.

Hình ảnh eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, Iran. (Ảnh: AP)

Hiện nhiệm vụ Aspides đang hoạt động tại Biển Đỏ, Vịnh Aden và khu vực tây bắc Ấn Độ Dương nhằm bảo vệ các tuyến hàng hải thương mại.

Đề xuất mới được đưa ra trong bối cảnh giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn bởi căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Nếu được triển khai, kế hoạch sẽ cần nhận được sự đồng thuận của toàn bộ 27 quốc gia thành viên EU.

Các chuyên gia nhận định bất ổn kéo dài tại Hormuz đang làm gia tăng áp lực đối với thị trường năng lượng châu Âu, vốn đã chịu ảnh hưởng mạnh từ các cuộc khủng hoảng địa chính trị trong những năm gần đây.

Xuất hiện video thiệt hại trên siêu tàu sân bay Mỹ

Ngày 4/6, CNN công bố đoạn video ghi lại hiện trường vụ hỏa hoạn xảy ra trên tàu sân bay USS Gerald R. Ford hồi tháng 3, cho thấy mức độ thiệt hại nghiêm trọng hơn nhiều so với thông tin trước đó từ Hải quân Mỹ.

Theo hình ảnh được công bố, khu vực sinh hoạt của thủy thủ đoàn bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn trơ khung kim loại. Trần khoang tàu bị cháy thủng, trong khi nhiều vật dụng bên trong bị phá hủy bởi ngọn lửa.

Một thủy thủ và một quan chức Mỹ cho biết hệ thống chữa cháy trên tàu đã gặp trục trặc trong quá trình xử lý sự cố, khiến lực lượng trên tàu mất khoảng 30 giờ để khống chế hoàn toàn đám cháy.

Theo CNN, vụ cháy bùng phát từ khu vực giặt là ngày 12/3 khi USS Gerald R. Ford đang tham gia chiến dịch quân sự tại Trung Đông. Khi đó, Hải quân Mỹ chỉ cho biết đám cháy đã được kiểm soát và không ảnh hưởng đáng kể đến khả năng hoạt động của chiến hạm.

Tuy nhiên, các nguồn tin mới tiết lộ sự cố thực tế đã ảnh hưởng đến năng lực tác chiến của tàu. Tư lệnh Hải quân Mỹ Daryl Caudle sau đó thừa nhận máy bay chỉ có thể hoạt động trở lại hai ngày sau vụ cháy và chiến hạm phải cập cảng tại Hy Lạp để sửa chữa tạm thời.