Tin thế giới nổi bật trong ngày 30/6

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 30/6, các diễn biến đáng chú ý tập trung vào việc Iran khẳng định chưa có kế hoạch đàm phán mới với Mỹ và tiếp tục ưu tiên thực thi bản ghi nhớ song phương; Israel gia tăng các cuộc không kích tại miền Nam Lebanon bất chấp khuôn khổ ngừng bắn; đợt nắng nóng lịch sử tại châu Âu khiến hàng nghìn người thiệt mạng và gây áp lực lớn lên hệ thống y tế; trong khi nước Mỹ bước vào tuần lễ cao điểm kỷ niệm 250 năm Quốc khánh với hàng loạt sự kiện quy mô trên khắp cả nước.

Iran tuyên bố không có kế hoạch đàm phán với Mỹ

Iran khẳng định chưa có bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ được lên lịch trong những ngày tới, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên hiện nay là thực thi các điều khoản trong bản ghi nhớ mà hai bên đã ký kết trước đó.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei. (Ảnh: IRNA)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đang tập trung vào việc triển khai các điều khoản liên quan đến xuất khẩu dầu mỏ và giải phóng tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài. Theo ông, các cuộc thảo luận về một thỏa thuận cuối cùng chỉ có thể bắt đầu sau khi những cam kết cốt lõi được thực hiện đầy đủ.

Dù một phái đoàn kỹ thuật Iran sẽ tới Doha vào cuối tuần này, Tehran khẳng định chuyến thăm không liên quan đến bất kỳ vòng đàm phán chính thức nào với phía Mỹ. Ông Baghaei cũng cho biết phía Mỹ đã cấp các giấy phép cần thiết liên quan đến hoạt động bán dầu của Iran và tiến trình giải phóng tài sản bị đóng băng đang được triển khai.

Cùng thời điểm, Tổng thống Masoud Pezeshkian tuyên bố Iran sẽ tôn trọng các cam kết nếu Washington thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình, đồng thời cảnh báo Tehran sẽ đáp trả cứng rắn trước mọi sức ép hoặc đe dọa.

Israel tiếp tục không kích miền Nam Lebanon

Bất chấp khuôn khổ ngừng bắn và thỏa thuận an ninh đạt được tuần trước, quân đội Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào miền Nam Lebanon.

Phương tiện quân sự của Israel di chuyển giữa những tòa nhà bị phá hủy ở Lebanon. (Ảnh: Reuters)

Theo truyền thông Lebanon, máy bay chiến đấu Israel đã tấn công khu vực nằm giữa hai thị trấn Qantara và Deir Seryan. Những diễn biến mới nhất cho thấy các thỏa thuận hòa bình hiện vẫn chưa đủ sức ngăn chặn các cuộc đụng độ gần như diễn ra hằng ngày dọc biên giới hai nước.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định Israel sẽ duy trì sự hiện diện quân sự trong “vùng an ninh” kéo dài khoảng 10 km bên trong lãnh thổ Lebanon cho đến khi Hezbollah cùng các lực lượng vũ trang khác bị giải giáp hoàn toàn.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cũng tuyên bố Tel Aviv sẽ không rút quân khỏi miền Nam Lebanon nếu Hezbollah vẫn còn năng lực quân sự, đồng thời cho biết nước này đã nhận được sự ủng hộ của Mỹ đối với lập trường trên. Ông cảnh báo Israel sẵn sàng nối lại xung đột với Iran nếu các cuộc đàm phán thất bại hoặc Tehran có hành động quân sự nhằm vào Israel.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Lebanon Nabih Berri chỉ trích mạnh mẽ thỏa thuận do Mỹ làm trung gian, cho rằng văn kiện này khó có thể được thực thi và có nguy cơ làm gia tăng bất ổn trong nội bộ Lebanon.

Nắng nóng lịch sử tại châu Âu

Đợt nắng nóng kéo dài hơn một tuần qua tiếp tục gây ra những tác động nghiêm trọng trên khắp châu Âu, khiến hàng nghìn người tử vong, hệ thống y tế quá tải và nguy cơ cháy rừng gia tăng tại nhiều quốc gia.

Tại Italy, 22 thành phố vẫn duy trì cảnh báo đỏ, trong khi nhiệt độ tại nhiều khu vực Balkan vượt ngưỡng 40 độ C. Croatia, Serbia, Albania cùng nhiều nước láng giềng đang huy động lực lượng quy mô lớn để kiểm soát các đám cháy rừng bùng phát do thời tiết cực đoan.

Người dân giải nhiệt tại đài phun nước ở Prague. Ảnh: Reuters

Tại Pháp, cơ quan y tế công cộng ước tính đợt nắng nóng đã khiến số ca tử vong tăng thêm khoảng 1.000 trường hợp so với mức trung bình, chủ yếu là người cao tuổi. Một số nhà tang lễ ở Paris được cho là đã rơi vào tình trạng quá tải.

Các chuyên gia cảnh báo nhiệt độ ban đêm tăng cao bất thường đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ và những người không có điều kiện tiếp cận các biện pháp làm mát đầy đủ.

Theo giới khoa học, đợt nắng nóng bắt đầu từ ngày 20/6 gần như không thể xảy ra nếu không có tác động của biến đổi khí hậu do con người gây ra. Các chuyên gia dự báo tình trạng thời tiết cực đoan này nhiều khả năng sẽ quay trở lại ngay trong đầu tháng 7.

Mỹ kỷ niệm 250 năm Quốc khánh

Nước Mỹ chính thức bước vào tuần lễ cao điểm kỷ niệm 250 năm Tuyên ngôn Độc lập (1776 - 2026), với hàng nghìn hoạt động diễn ra trên khắp cả nước.

Nước Mỹ chính thức bước vào tuần lễ cao điểm kỷ niệm 250 năm Tuyên ngôn Độc lập

Tâm điểm của chuỗi sự kiện là thủ đô Washington D.C., nơi Hội chợ các bang nước Mỹ đang quy tụ đại diện của toàn bộ 50 bang cùng các vùng lãnh thổ với các chương trình văn hóa, lịch sử, ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật kéo dài đến ngày 10/7.

Tổng thống Donald Trump đã chủ trì lễ khai mạc tại National Mall với màn trình diễn của tiêm kích F-35, oanh tạc cơ B-2 cùng các ban nhạc quân đội. Trong những ngày tới, ông dự kiến tiếp tục tham dự lễ kỷ niệm tại Núi Rushmore trước khi cả nước bước vào ngày Quốc khánh 4/7.

Không khí lễ hội năm nay càng sôi động hơn khi World Cup 2026 bước vào vòng đấu loại trực tiếp, thu hút hàng triệu du khách quốc tế tới các thành phố đăng cai như New York, Philadelphia, Dallas, Miami và Seattle.

Tuy nhiên, các hoạt động kỷ niệm cũng diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang phải đối mặt với đợt nắng nóng diện rộng và nguy cơ cháy rừng tại nhiều bang miền Tây. Chính quyền liên bang và các bang đã triển khai các biện pháp an ninh quy mô lớn nhằm bảo đảm an toàn cho hàng triệu người tham dự các sự kiện trong tuần lễ lịch sử này.