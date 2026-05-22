Mỹ điều thêm 5.000 binh sĩ đến Ba Lan

Động thái này diễn ra sau khi Lầu Năm Góc hủy bỏ kế hoạch luân chuyển 4.000 binh sĩ Mỹ đến Ba Lan vào tuần trước, gây hoang mang trong giới chức Ba Lan. Phó Tổng thống JD Vance sau đó mô tả việc tạm dừng này là sự trì hoãn chứ không phải là giảm quân số, cho rằng giới truyền thông "phản ứng thái quá".

“Dựa trên chiến thắng trong cuộc bầu cử của ông Karol Nawrocki, người hiện là Tổng thống Ba Lan, người mà tôi tự hào ủng hộ và mối quan hệ của chúng ta với ông ấy, tôi vui mừng thông báo Mỹ sẽ gửi thêm 5.000 binh sĩ đến Ba Lan”, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên Truth Social hôm 21/5.

Thông báo của ông Trump được đưa ra sau quyết định rút 5.000 binh sĩ Mỹ khỏi Đức trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Berlin liên quan đến cuộc chiến Mỹ - Israel nhằm vào Iran.

Ông Trump từng tiếp đón ông Nawrocki tại Nhà Trắng vào tháng 5 năm ngoái và công khai ủng hộ ứng viên này trong giai đoạn then chốt của chiến dịch tranh cử tại Ba Lan. Hai nhà lãnh đạo tiếp tục gặp lại nhau tại Nhà Trắng hồi tháng 9/2025, khi ông Trump cam kết tăng cường hiện diện quân sự Mỹ và bảo đảm an ninh quốc phòng cho Ba Lan.

Ông Trump nhiều lần cáo buộc các thành viên NATO ở châu Âu không đóng góp đủ cho quốc phòng, đồng thời coi việc triển khai quân đội như một phần thưởng hoặc hình phạt chính trị. Theo các báo cáo, Nhà Trắng lập ra một danh sách "táo bạo và ngoan ngoãn" gồm các thành viên NATO dựa trên sự ủng hộ của họ đối với chính sách của Washington, bao gồm cả cuộc xung đột Mỹ - Israel chống lại Iran.

Theo phân tích, Washington hiện có khoảng 80.000 binh sĩ đóng quân khắp châu Âu, trong đó hơn 38.000 binh sĩ đóng tại Đức. Ba Lan, nơi có khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ đóng quân, là một trong những đối tác quân sự thân cận nhất của Washington ở châu Âu và là "đồng minh kiểu mẫu".

Moskva nhiều lần lên án việc quân sự hóa ngày càng gia tăng ở châu Âu, cho rằng chính phủ phương Tây đang sử dụng mối đe dọa do Nga bịa đặt để biện minh cho việc biến EU thành khối quân sự và đánh lạc hướng dư luận khỏi vấn đề nội bộ.