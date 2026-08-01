(VTC News) -

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 2/8

Theo dự báo, thời tiết Hà Nội ngày mai 2/8 có mây, có lúc xuất hiện mưa rào và dông. Gió nhẹ giúp không khí không quá oi bức dù ban ngày nhiệt độ vẫn ở mức khá cao.

Nhiệt độ thấp nhất trong ngày dao động từ 25-27°C, mang lại cảm giác mát mẻ vào sáng sớm và ban đêm. Đến trưa và đầu giờ chiều, nhiệt độ tăng lên mức 31-33°C. Tuy nhiên, do mây phát triển cùng các cơn mưa rào xuất hiện rải rác nên nền nhiệt thực tế có thể giảm nhanh sau mưa.

Độ ẩm trong không khí duy trì ở mức cao, kết hợp với thời tiết nhiều mây khiến bầu không khí khá ẩm. Người dân nên mang theo ô hoặc áo mưa khi ra ngoài vì mưa có thể xuất hiện bất chợt.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 2/8: Có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 33°C

Cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh khi có dông

Đáng chú ý, trong các cơn mưa dông, khu vực Hà Nội khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đây là những hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến việc đi lại cũng như các hoạt động ngoài trời.

Người dân nên hạn chế trú mưa dưới gốc cây lớn, gần cột điện hoặc các công trình không kiên cố khi xuất hiện dông sét. Nếu đang điều khiển phương tiện giao thông, cần giảm tốc độ, bật đèn chiếu sáng khi mưa lớn làm giảm tầm nhìn và tránh đi qua các tuyến đường ngập sâu.

Đối với các hộ gia đình, cần kiểm tra, gia cố mái tôn, biển quảng cáo và các vật dụng ngoài trời để hạn chế nguy cơ bị gió mạnh cuốn bay, gây mất an toàn.

Khuyến cáo cho người dân

Sáng 2/8, thời tiết khá dễ chịu với nhiệt độ 25-27°C, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời, đi làm và học tập. Từ trưa đến chiều, nhiệt độ tăng lên trên 31°C, trời oi nóng trong những thời điểm không có mưa.

Đến chiều và tối, điều kiện đối lưu trong khí quyển thuận lợi cho sự hình thành mưa rào và dông cục bộ. Người dân nên chủ động theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để sắp xếp lịch trình phù hợp, đặc biệt nếu có kế hoạch di chuyển xa hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời.

Nhận định thời tiết Hà Nội ngày mai

Nhìn chung, dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 2/8 cho thấy thời tiết không quá nóng với nhiệt độ cao nhất khoảng 33°C. Xen kẽ các khoảng thời gian có nắng là những đợt mưa rào và dông giúp hạ nhiệt, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Người dân nên chuẩn bị sẵn áo mưa, ô che nắng mưa và thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết để chủ động trong sinh hoạt, học tập cũng như công việc. Việc theo dõi dự báo hằng ngày sẽ giúp hạn chế những ảnh hưởng do mưa dông bất ngờ gây ra và đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.