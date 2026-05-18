Tìm lại ví Bitcoin trị giá 400.000 USD sau 11 năm nhờ AI Claude

Hành trình bị khóa ví bắt đầu từ thời sinh viên của người dùng tên cprkrn trên mạng xã hội X. Trong một lần thiếu tỉnh táo do sử dụng chất kích thích, anh đã thay đổi chuỗi bảo mật của ví điện tử và hoàn toàn mất ký ức về nó ngay sau đó.

Mọi chuyện tưởng chừng đã khép lại cho đến vài tuần trước, khi anh vô tình tìm thấy một cụm từ ghi nhớ (passphrase) cũ. Dù đây chưa phải là mật khẩu chính xác để mở khóa trực tiếp, anh vẫn quyết định sao chép toàn bộ dữ liệu máy tính thời sinh viên của mình vào mô hình AI Claude để phân tích mối liên hệ.

Hình minh họa cho chiếc ví Bitcoin bị khóa suốt 11 năm với tài sản giá trị bên trong. (Nguồn Passwarden)

Hệ thống AI của Anthropic đã nhanh chóng rà soát và phát hiện ra một tệp dữ liệu cốt lõi từ tháng 12/2019. Tệp tin này chứa các khóa bí mật (private keys) cần thiết để mở cổng vào ví Blockchain.com đang lưu giữ 5 BTC. Số Bitcoin này được mua từ năm 2015, thời điểm giá mỗi đồng chỉ khoảng 250 USD, và đã nằm im lìm suốt hơn một thập kỷ trước khi được kích hoạt và chuyển đi vào tuần này.

Trước khi tìm đến AI, chủ nhân chiếc ví từng áp dụng phương pháp tấn công vét cạn (brute-force) bằng btcrecover - một công cụ bẻ khóa mã nguồn mở chuyên dụng cho tiền điện tử. Bản tóm tắt do Claude trích xuất cho thấy hệ thống đã thực hiện tới 3.500 tỷ lần thử các tổ hợp mật khẩu khác nhau nhưng đều thất bại.

Bước đột phá chỉ xuất hiện khi Claude phát hiện ra một lỗi thuật toán trong cấu hình phần mềm cũ: khóa chia sẻ và các mật khẩu dự phòng đã không được kết hợp đúng cách để giải mã dữ liệu. Sau khi trợ lý AI định vị chính xác phân đoạn lỗi và hướng dẫn khắc phục, chiếc ví đã lập tức được mở ra. Quá phấn khích trước kết quả này, cprkrn đã đăng tải lời cảm ơn tới đội ngũ Anthropic và CEO Dario Amodei, thậm chí nói đùa rằng sẽ lấy tên của vị CEO này để đặt cho con mình.

Bài đăng trên X của cprkrn kể lại hành trình 11 năm và 3.500 tỷ lần thử mật khẩu trước khi AI Claude giúp mở khóa ví Bitcoin. (Nguồn: Cprkrn/X)

Khoảnh khắc giải mã thành công - AI Claude phát hiện lỗi cấu hình và mở khóa ví Bitcoin sau 11 năm. (Nguồn: Cprkrn/X)

Câu chuyện này tiếp tục là lời nhắc nhở về lượng tài sản Bitcoin khổng lồ đang bị "đóng băng" trên toàn cầu chỉ vì con người làm mất ổ cứng hoặc quên mật khẩu. Dù 5 BTC là một con số lớn, nó vẫn chưa là gì so với bi kịch của James Howells - kỹ sư người Anh vô tình vứt bỏ chiếc ổ cứng chứa 8.000 BTC (tương đương khoảng 647 triệu USD) vào bãi rác địa phương đầy chất thải. Đến nay, tòa án vẫn bác bỏ lệnh tìm kiếm của Howells và ông vẫn đang trong cuộc chiến pháp lý dai dẳng để tìm lại số gia sản bị chôn vùi của mình.