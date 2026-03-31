Thương vụ M&A Kem 35: Bước ngoặt mới của thương hiệu kem Việt

(VTC News) -

Sự kiện được xem là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới cho thương hiệu kem quen thuộc với nhiều người tiêu dùng Việt Nam.

Trước đây, Công ty Cổ phần Tràng Tiền - Tràng Tiền 35 với định hướng sản xuất các dòng kem mang hương vị truyền thống đặc trưng của Thủ đô Hà Nội, chú trọng chất lượng và sự tinh tế trong từng sản phẩm nhằm phục vụ người tiêu dùng trên khắp cả nước.

Năm 2012, Công ty Cổ phần Kem 35 được thành lập với vai trò là đơn vị thương mại, hợp tác chặt chẽ với Công ty Cổ phần Tràng Tiền Tràng Tiền 35 để phát triển hệ thống phân phối và đưa sản phẩm Kem 35 đến gần hơn với người tiêu dùng trên toàn quốc.

Đến năm 2025, thương hiệu Kem 35 chính thức được chuyển nhượng và thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Kem 35, đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu độc lập, bền vững.

Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo hai doanh nghiệp, đại diện các đối tác chiến lược cùng đông đảo khách mời, cán bộ nhân viên của hai đơn vị. Trong không khí trang trọng và cởi mở, đại diện lãnh đạo của Công ty Cổ phần Tràng Tiền - Tràng Tiền 35 và Công ty Cổ phần Kem 35 đã tiến hành ký kết thỏa thuận chuyển nhượng thương hiệu Kem 35, chính thức xác lập bước chuyển giao quan trọng trong chiến lược phát triển thương hiệu.

Kem 35 bước vào giai đoạn phát triển mới.

Theo nội dung thỏa thuận, Công ty Cổ phần Kem 35 sẽ tiếp nhận quyền khai thác, quản lý và phát triển thương hiệu Kem 35 trong giai đoạn tiếp theo. Việc chuyển nhượng được thực hiện trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả và định hướng phát triển lâu dài cho thương hiệu.

Thương hiệu Kem 35 được hàng triệu tín đồ mê kem lựa chọn.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Công ty Cổ phần Tràng Tiền - Tràng Tiền 35 cho biết, thương hiệu Kem 35 trong thời gian qua đã từng bước khẳng định được vị thế nhất định trên thị trường, trở thành một trong những cái tên quen thuộc với người tiêu dùng.

Tuy nhiên, để thương hiệu có thể tiếp tục mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với xu hướng phát triển mới của thị trường, doanh nghiệp đã lựa chọn phương án chuyển nhượng thương hiệu cho đối tác phù hợp.

“Chúng tôi tin rằng với định hướng phát triển rõ ràng, nguồn lực đầu tư bài bản cùng kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh, Công ty Cổ phần Kem 35 sẽ tiếp tục kế thừa và phát triển thương hiệu Kem 35 lên một tầm cao mới”, đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Về phía Công ty Cổ phần Kem 35, lãnh đạo doanh nghiệp bày tỏ sự trân trọng đối với giá trị thương hiệu mà Công ty Cổ phần Tràng Tiền - Tràng Tiền 35 đã gây dựng trong thời gian qua. Theo đại diện doanh nghiệp, việc tiếp nhận thương hiệu Kem 35 không chỉ là một cơ hội kinh doanh mà còn là trách nhiệm trong việc tiếp nối và phát huy những giá trị đã được hình thành.

“Trong thời gian tới, Công ty Cổ phần Kem 35 dự kiến sẽ triển khai nhiều kế hoạch nhằm phát triển thương hiệu một cách toàn diện. Doanh nghiệp sẽ tập trung đầu tư nâng cấp công nghệ sản xuất, cải tiến chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa danh mục sản phẩm kem, đồng thời mở rộng hệ thống phân phối tại nhiều địa phương trên cả nước”, ông Đoàn Văn Tiến - Giám đốc Công ty Kem 35 - chia sẻ.

Nhiều hương vị mới được thương hiệu Kem 35 “trình làng”.

Bên cạnh đó, công ty cũng sẽ chú trọng xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu, đẩy mạnh hoạt động truyền thông và marketing nhằm gia tăng độ nhận biết của người tiêu dùng đối với thương hiệu Kem 35. Việc kết hợp giữa giá trị truyền thống và định hướng phát triển hiện đại được kỳ vọng sẽ giúp thương hiệu tiếp cận tốt hơn với nhiều nhóm khách hàng, đặc biệt là thế hệ người tiêu dùng trẻ.

Theo đánh giá của các chuyên gia trong ngành thực phẩm đồ uống, thị trường kem tại Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa phát triển khi nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng, đặc biệt trong bối cảnh người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến chất lượng sản phẩm và trải nghiệm thương hiệu.

Vì vậy, việc tái cấu trúc và chuyển giao quyền phát triển thương hiệu như trường hợp của Kem 35 được xem là bước đi phù hợp nhằm tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao hiệu quả hoạt động.