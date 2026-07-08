Thua đau Argentina, HLV Ai Cập giận dỗi tố FIFA cứu Messi ở lại World Cup

(VTC News) -

Đội tuyển Ai Cập dừng bước tại vòng 1/8 World Cup 2026 sau thất bại đầy cay đắng. Dù dẫn trước 2-0, Ai Cập thất bại 2-3 trước Argentina với bàn thua ở phút bù giờ thứ 3 của hiệp 2. Huấn luyện viên Hossam Hassan không giữ được bình tĩnh ở những phút cuối trận. Khi tham dự buổi họp báo sau trận đấu, nhà cầm quân này cũng phát ngôn gay gắt, thể hiện rõ sự tức giận.

Phát biểu trên truyền hình sau trận đấu, HLV Hossam Hassan cho biết: “Một trong những bàn thắng của chúng tôi đã bị từ chối. Thành thật mà nói, tôi không hiểu vì sao bàn thắng đó lại không được công nhận”. Thực tế, ở tình huống bàn thắng bị hủy, cầu thủ Ai Cập phạm lỗi với Lisandro Martinez trong pha tranh chấp lấy bóng để tổ chức phản công.

HLV đội tuyển Ai Cập tiếp tục bày tỏ sự bức xúc: “Tôi không rõ nữa, nhưng có vẻ như họ muốn quảng bá cho giải đấu, họ muốn nhà đương kim vô địch phải đi tiếp, muốn giữ Messi ở lại giải đấu này. Tôi muốn nói với người hâm mộ Ai Cập và các CĐV Ả Rập rằng, các bạn có thể nỗ lực hết mình, làm tất cả những gì có thể, nhưng vẫn còn những yếu tố khác mới là thứ quyết định”.

HLV Hossam Hassan chỉ trích trọng tài sau trận thua của ĐT Ai Cập - Ảnh: Reuters

Vị chiến lược gia người Ai Cập nói thêm: “Tôi không bao giờ thích thất bại, đặc biệt là khi phải thua theo cách bất công như hôm nay. Trong bóng đá, có những điều vượt ra ngoài yếu tố chuyên môn và những gì diễn ra trên sân cỏ. Chính những điều đó mới là thứ quyết định kết quả”.

Trong phần trả lời chỉ dành cho các cơ quan truyền thông Ai Cập, Hossam Hassan không ngừng tức giận: “Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng. Argentina gây sức ép với trọng tài ngay từ trước trận vì ông ấy là người Pháp. Họ tạo ra bầu không khí có lợi cho mình trước khi bóng lăn và chúng tôi đã phải gánh chịu hậu quả. Kết quả trận đấu đã bị tác động cả trước lẫn trong suốt cuộc đối đầu”.

HLV Ai Cập nhắc đến tình huống dẫn tới bàn thắng quyết định của Argentina. Ông cho rằng Julian Alvarez phạm lỗi với Mohamed Salah trong vòng cấm, nhưng VAR đánh giá va chạm không đủ nghiêm trọng. Chính từ pha lấy bóng này, Argentina phản công và ghi bàn 3-2.

“Chúng tôi đáng ra phải được hưởng một quả phạt đền, nhưng tình huống đó thậm chí còn không được VAR xem lại. Rồi bàn thắng thứ hai của chúng tôi cũng bị từ chối mà chẳng rõ vì lý do gì.

Cuộc sống thật bất công. Không hề có sự tôn trọng hay tinh thần fair-play. Chúng tôi chơi hay hơn và vượt trội nhà đương kim vô địch ở mọi khía cạnh. Dù bị loại, chúng tôi vẫn có thể ngẩng cao đầu.

Tôi sẽ không nói theo kiểu ngoại giao. Chúng tôi đã bị đối xử bất công. Tôi sẽ không xem thêm bất kỳ trận đấu nào của kỳ World Cup này nữa. Đó là cách tôi đối mặt và phản ứng trước những gì đã xảy ra”, huấn luyện viên Hassan nói.

Ngoài ra, nhà cầm quân này cũng bày tỏ sự không hài lòng với khung giờ thi đấu của trận đấu tại Atlanta (Mỹ). Ông cho rằng việc xếp lịch thi đấu vào buổi trưa theo giờ địa phương là không hợp lý.

“Người xếp lịch thi đấu chắc chắn chưa từng chơi bóng đá. Tại sao lại tổ chức trận đấu sớm như vậy khi trong ngày chỉ có hai trận? Họ muốn các cầu thủ ăn sáng vào lúc mấy giờ? Chúng tôi rời giải với tư thế ngẩng cao đầu, nhưng điều đó cho thấy sự thiếu minh bạch”, HLV của đội tuyển Ai Cập chất vấn.