Bị khởi kiện, siêu sao Muay Thái Rodtang đối mặt nguy cơ bồi thường hơn 500 tỷ đồng

Hôm 14/4, ONE Championship thông báo khởi kiện siêu sao Muay Thai Rodtang Jitmuangnon với cáo buộc nhiều lần vi phạm nghĩa vụ hợp đồng. Mới đây, truyền thông Thái Lan chỉ ra rằng ONE Championship dự kiến sẽ kiện Rodtang với số tiền lên tới 20 triệu USD, tương đương khoảng 640 triệu baht (khoảng 526 tỷ đồng).

Nick Atkins, phóng viên toàn cầu về Muay Thái của ONE, phân tích rằng lý do ONE theo đuổi các vụ kiện tại ba quốc gia gồm Singapore, Nhật Bản và Thái Lan là do ba trường hợp riêng biệt. Tại Singapore và Nhật Bản là nhằm thực thi hợp đồng chính và quyền đối ứng đề nghị, còn tại Thái Lan là vụ kiện phỉ báng xuất phát từ bài đăng của Rodtang liên quan đến chữ ký giả, điều mà ONE cho rằng đã làm tổn hại đến hình ảnh của tổ chức.

Rodtang Jitmuangnon đang vướng vào pháp lý với ONE Championship

Tờ Thai Post cho biết: “Nguyên nhân khiến cựu vô địch Muay Thái hạng ruồi của ONE bị khởi kiện xuất phát từ các buổi livestream và bài đăng gần đây của anh, được cho là làm tổn hại đến danh tiếng của tổ chức. Những vấn đề này bao gồm các cáo buộc liên quan đến tiền thù lao thi đấu, các trận đấu của anh, và mới nhất là tuyên bố về việc chữ ký bị giả mạo”.

Tờ Thairath cho biết vụ việc nói trên bắt nguồn từ những vấn đề bất đồng giữa Rodtang và ONE Championship liên quan đến hợp đồng và cách thức làm việc. Ban đầu, Rodtang nói rằng anh từng được yêu cầu ký các giấy tờ ngay trước khi vào trận đấu. Thời điểm đó anh không biết đọc tiếng Anh và vì tin tưởng những người cùng giới võ thuật nên ký mà không nắm rõ toàn bộ chi tiết. Phải đến năm 2025, anh cho biết mới được nhìn thấy chi tiết hợp đồng rõ ràng.

Sau đó, những rắc rối trong công việc bắt đầu nảy sinh. Ví dụ, có những công việc Rodtang không thể nhận vì bên tổ chức cáo buộc là đang vướng hợp đồng độc quyền, điều này khiến anh phải cố gắng liên hệ với nhiều bên để tìm sự minh bạch nhưng vẫn chưa đi đến hồi kết.

Rodtang bất đồng với ONE Championship về hợp đồng và cách thức làm việc

Một vấn đề quan trọng khác là chữ ký. Rodtang khẳng định chữ ký của mình bị đem đi sử dụng trái phép nhiều lần (hơn 30 lần), nhưng các bên liên quan lên tiếng phủ nhận điều này.

Về vấn đề tiền cát-xê, Rodtang từng bày tỏ sự không hài lòng vì mức thù lao nhận được không đúng như những gì trao đổi hoặc hiểu trước đó, khiến mối quan hệ giữa hai bên ngày càng trở nên căng thẳng hơn.

Tiếp đó, có thông báo cho rằng hợp đồng giữa Rodtang với ONE Championship đã kết thúc và anh đang trong quá trình thương thảo về tương lai thi đấu, trước khi võ sĩ này bắt đầu công khai kể lại câu chuyện của mình trên mạng xã hội.

Tờ Thairath cho biết mới đây xuất hiện luồng thông tin rằng ONE Championship đang tiến hành khởi kiện Rodtang tại nhiều quốc gia bao gồm Singapore, Nhật Bản và Thái Lan với 3 nội dung chính:

Thứ nhất, cáo buộc vi phạm nghĩa vụ hợp đồng nhiều lần, nghĩa là ONE cho rằng anh liên tục không tuân thủ các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Thứ hai, vấn đề cung cấp thông tin có thể gây hiểu lầm, liên quan đến các phát ngôn hoặc bài phỏng vấn có thể khiến công chúng hiểu sai lệch về phía tổ chức.

Thứ ba, phỉ báng tổ chức thông qua mạng xã hội, liên quan đến các bài đăng hoặc việc bày tỏ ý kiến mà ONE cho rằng gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của họ.

Tuy nhiên, đây vẫn được coi là các tranh chấp pháp lý đang trong quá trình xử lý tại nhiều quốc gia, vì vậy vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Vụ việc giữa ONE và Rodtang đang là chủ đề mà người hâm mộ võ thuật ở Thái Lan theo dõi sát sao và rất muốn biết câu chuyện này sẽ kết thúc như thế nào.

Trước mắt, Rodtang vẫn còn trận tái đấu với Takeru Segawa ở sự kiện ONE Samurai 1 tại Đấu trường Ariake (Nhật Bản) vào ngày 29/4 nhưng giờ đây chưa rõ liệu trận đấu này có thể diễn ra hay không.