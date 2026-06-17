Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm triển lãm tiềm lực công nghệ cao của Tatarstan

Trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Liên bang Nga, sáng 17/6, tại thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm triển lãm "Made in Tatarstan".

Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm triển lãm "Made in Tatarstan".

Cộng hòa Tatarstan là một trong những khu vực kinh tế phát triển nhất Liên bang Nga, có mức độ công nghiệp hóa cao với những ngành công nghiệp mũi nhọn như sản xuất xe tải KAMAZ, hóa chất, máy bay dân dụng, UAV và trực thăng, hóa thực phẩm, dệt may, sản xuất đồ gỗ.

Địa phương cũng chú trọng phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các khu công nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin tạo ra việc làm cho hơn 45.000 người, doanh thu 10 tỷ USD/năm.

"Made in Tatarstan" là một thương hiệu chiến lược và là chuỗi triển lãm quan trọng nhằm giới thiệu toàn bộ tiềm lực công nghiệp, công nghệ cao và năng lực sản xuất, xuất khẩu của Cộng hòa Tatarstan.

Triển lãm quy tụ những doanh nghiệp công nghiệp hàng đầu của nước cộng hòa để trình diễn trực quan cho các phái đoàn quốc tế, đặc biệt là về công nghiệp ô tô và vận tải (các dòng xe tải hạng nặng mang tính biểu tượng của KAMAZ, các mẫu xe sang Aurus, các dòng xe thương mại của Sollers), hàng không (máy bay trực thăng hiện đại từ nhà máy trực thăng Kazan).

Trong lĩnh vực công nghệ và chuyển đổi số, triển lãm trình diễn các giải pháp IT của đặc khu kinh tế Innopolis, drone giám sát công nghiệp và các trạm sạc xe điện tiên tiến.

Lĩnh vực nông nghiệp và thiết bị chuyên dụng trưng bày các máy móc nông nghiệp từ Kazan-selmash, máy kéo MTZ-Tatarstan và các dòng xe chuyên dụng của ELAZ, RIAT.

Khu vực ngoài trời giới thiệu các sản phẩm công nghiệp, phương tiện và thiết bị do Tatarstan sản xuất. Còn khu vực trong nhà giới thiệu lịch sử, thành tựu và thế mạnh của Tatarstan trong các lĩnh vực văn hóa, công nghệ thông tin, công nghiệp, y tế, thể thao và du lịch.

Triển lãm "Made in Tatarstan" thường được tổ chức bên lề các sự kiện lớn, các kỳ hội nghị thượng đỉnh.

Triển lãm cũng có các hoạt động văn hóa, trải nghiệm các sản phẩm thủ công, ẩm thực truyền thống. Mỗi lĩnh vực trưng bày đều lựa chọn công nghệ, sản phẩm và thực hành tiêu biểu, qua đó tạo điều kiện để đại biểu tìm kiếm cơ hội hợp tác và duy trì tiếp xúc.

Triển lãm "Made in Tatarstan" thường được tổ chức bên lề các sự kiện lớn, các kỳ hội nghị thượng đỉnh. Lần này, Triển lãm phục vụ đại biểu tham dự Hội nghị Cấp cao Nga - ASEAN từ ngày 15 đến 19/6. Trong ngày 20 và 21/6, Triển lãm mở cửa cho người dân và du khách tại Kazan.

Thu Hà- Lại Hoa- Minh Phượng (VOV1)