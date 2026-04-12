Thời sự Tin nóng Xuất bản ngày 12/04/2026 02:43 PM Xuất bản ngày 12/04/2026 02:43 PM Thủ tướng dự lễ khởi công tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh (VTC News) - Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dự và bấm nút khởi công dự án tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh.Sáng 12/4, UBND tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Vingroup phối hợp cùng UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh khởi công dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Tới dự lễ khởi công có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo các tỉnh, thành Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh.Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khởi công xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng NinhÔng Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch tập đoàn Vingroup tới dự lễ khởi công.Dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh có mức đầu tư 147.370 tỷ đồng (tương đương 5,683 tỷ USD) thuộc nguồn kinh phí của Nhà đầu tư, chưa bao gồm 10.270 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng do Nhà nước bảo đảm toàn bộ theo quy định pháp luật về đất đai.Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết, với tốc độ di chuyển vượt trội, dự án sẽ mở ra trục kết nối hiệu quả giữa Thủ đô với các trung tâm công nghiệp, logistics và du lịch tại khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc, góp phần thúc đẩy giao thương, đầu tư và dịch chuyển lao động chất lượng cao; đồng thời tạo điều kiện để các địa phương phát triển theo hướng liên kết vùng chặt chẽ hơn.Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, với địa phương, dự án là động lực chiến lược để mở rộng không gian phát triển mới và nâng cao vị thế trong liên kết vùng. Việc kết nối trực tiếp với Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao sẽ đưa Quảng Ninh trở thành cực tăng trưởng phía Đông của vùng. Đồng thời, tạo điều kiện tái cấu trúc không gian kinh tế, đô thị, lao động và du lịch; phát triển mạnh du lịch, dịch vụ chất lượng cao; hình thành các cực tăng trưởng mới tại khu vực nhà ga, nâng cao năng lực thu hút đầu tư, nguồn nhân lực chất lượng cao và cải thiện toàn diện chất lượng sống của Nhân dân.Các đại biểu bấm nút khởi công dự án.Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh dự kiến vận hành vào cuối năm 2028, đi qua 4 địa phương: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tốc độ tối đa 350km/h, trong đó đoạn qua khu vực thành phố Hà Nội tốc độ 120km/h.Công trình sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa 2 địa phương xuống 5-7 lần, từ Hà Nội tới Quảng Ninh chỉ còn khoảng 23 phút.Máy móc, thiết bị sẵn sàng cho việc khởi công dự án.Minh Tuệ
Bình luận