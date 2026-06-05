Thủ tướng: Nhà nước có thể mua lại nhà ở xã hội để cho người lao động thuê

(VTC News) -

Sáng 5/6, trong khuôn khổ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam diễn ra chương trình Thủ tướng trao đổi, thảo luận với đại biểu dự Đại hội với chủ đề "Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số".

Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Chính phủ sẽ yêu cầu các bộ, ngành nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu, cụ thể hóa và điều chỉnh chính sách cho phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng các kiến nghị, đề xuất của đại biểu về cải thiện tiền lương, thu nhập, điều kiện làm việc và thời gian làm việc.

"Cấp có thẩm quyền đã giao các cơ quan chức năng, các ban tham mưu chiến lược của Đảng và các bộ, ngành của Chính phủ nghiên cứu, báo cáo về đề án cải cách chính sách tiền lương. Không chỉ dành cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang mà còn nghiên cứu, đề xuất các chính sách tiền lương đối với người lao động, nhằm đáp ứng nhu cầu, bảo đảm cuộc sống của người lao động trong bối cảnh tình hình có nhiều thay đổi", Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh việc tạo lập việc làm ổn định, bền vững hơn, nâng cao chất lượng môi trường lao động an toàn, văn minh hơn và cải thiện thu nhập cho người lao động, Thủ tướng nhận định yêu cầu nâng cao đời sống, hoàn thiện các thiết chế xã hội phục vụ người lao động và gia đình họ cũng ngày càng trở nên cấp thiết.

Trong đó, các vấn đề về nhà ở, nhất là nhà ở cho thuê, trường học, nhà trẻ, cơ sở y tế, nhà văn hóa, các cơ sở thể thao cần được quan tâm mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

"Cá nhân tôi, lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành rất chia sẻ với thực tế phần lớn người lao động hiện chưa có nhà ở, phải thuê nhà trong điều kiện cơ sở hạ tầng còn hạn chế, chật hẹp, trong khi giá thuê nhà còn cao.

Cùng đó, điều kiện chăm sóc, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần của người lao động còn thiếu thốn; hệ thống trường học, nhà trẻ cho con em công nhân, người lao động còn xa nơi làm việc. Những khó khăn này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, sự an tâm của người lao động, đồng thời tác động đến năng suất và hiệu quả làm việc", Thủ tướng bày tỏ.

Thời gian qua, Chính phủ và Thủ tướng khẩn trương chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, nhất là phát triển nhà ở cho thuê tại các địa phương, đặc biệt là những nơi có nhiều khu công nghiệp, đông công nhân.

Theo Thủ tướng, vấn đề quan trọng là chuyển đổi tư duy từ chỗ chỉ lo người lao động có sở hữu về nhà sang bảo đảm quyền có nhà ở.

"Với những người chưa có điều kiện mua nhà, Nhà nước sẽ tạo điều kiện để thuê nhà dài hạn, ổn định, với mức giá thuê phù hợp với thu nhập và khả năng chi trả của người lao động, không phải cố gắng bằng được việc mua nhà", Thủ tướng cam kết.

Thủ tướng nhấn mạnh, nhà ở cho công nhân phải có giá cả hợp lý, đồng thời phải được quy hoạch, xây dựng đồng bộ với các thiết chế văn hóa - xã hội phục vụ chính người lao động như trường học, nhà trẻ, cơ sở y tế, nhà văn hóa... Hiện nay, Chính phủ đang chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách để phát triển thị trường nhà ở, trong đó ưu tiên nhà ở cho thuê.

Thủ tướng đã trực tiếp làm việc với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh - những nơi tập trung đông người lao động. Thủ tướng đã chỉ đạo các địa phương tổng rà soát lại quy hoạch, nhất là quy hoạch các khu công nghiệp, trên cơ sở đó bố trí nguồn lực và triển khai ngay trong tháng 6 các dự án xây nhà cho thuê.

"Nhà nước sẽ sử dụng ngân sách để xây dựng nhà ở cho thuê dài hạn dành cho người lao động, gắn với quy hoạch các khu công nghiệp, bảo đảm các thiết chế đi kèm, hạ tầng ổn định, giá thuê hợp lý và dài hạn, giúp người lao động yên tâm công tác", Thủ tướng nói.

Song song với đó, theo Thủ tướng, vẫn sẽ tập trung phát triển các nhà ở thương mại với nhiều phân khúc khác nhau để phù hợp với thu nhập, có thể để bán và cho thuê, thuê mua.

Thời gian tới, Chính phủ sẽ làm việc với TP.HCM, TP Đồng Nai và một số tỉnh, thành phố lớn tập trung đông người lao động để triển khai ngay và có hiệu quả.

"Bên cạnh việc bỏ tiền ra xây, vận hành quản lý, Nhà nước có thể thuê doanh nghiệp để vận hành, quản lý các tòa nhà cho thuê này. Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết hiện nay, Nhà nước có thể bố trí mua lại các khu nhà ở xã hội để cho thuê", Thủ tướng thông tin.

Bên cạnh nguồn vốn mồi của Nhà nước, Thủ tướng lưu ý phải huy động các nguồn lực trong xã hội. Và để các doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư dài hạn, Nhà nước sẽ có những cơ chế chính sách hỗ trợ về thuế, về nguồn vốn, về lãi suất để đảm bảo lợi ích hài hòa giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động.

Các cơ chế chính sách này sẽ được báo cáo Chính phủ sớm để nghiên cứu báo cáo Quốc hội trong kỳ họp cuối năm liên quan đến việc sửa đổi Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản.

"Đây là thời gian rất phù hợp để hoàn thiện cơ chế chính sách tập trung vào những phân khúc ưu tiên như nhà cho thuê, nhà cho đối tượng chính sách và nhà công vụ", Thủ tướng nói.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu tại chương trình.

Đề cập đến vấn đề y tế, Thủ tướng cho biết, thời gian qua tỷ lệ người lao động được tiếp cận khám sức khỏe định kỳ đã tăng mạnh, khoảng 70% so với giai đoạn trước.

Theo Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, từ năm 2026 sẽ tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm một lần theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên, trong đó một trong những nhóm đối tượng ưu tiên là người lao động.

Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế sau khi có kết quả khám sức khỏe phải nghiên cứu đánh giá và đề xuất các cơ chế chính sách để điều trị.

"Ngân sách Nhà nước sẽ phải bố trí cho những nhóm đối tượng ưu tiên. Tôi cũng đã trao đổi với Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động về việc phối hợp với Chính phủ để đề xuất cơ chế khám, điều trị kết hợp với bảo hiểm y tế và nguồn xã hội hóa. Đây là chủ trương xuyên suốt về chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, đặc biệt là các đối tượng ưu tiên, trong đó có người lao động", Thủ tướng nêu rõ.

Theo Thủ tướng, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành tập trung tiếp thu, hoàn thiện thể chế chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, tạo việc làm bền vững và chú trọng các chính sách về an sinh xã hội.

Thủ tướng đề nghị tổ chức công đoàn tiếp tục tăng cường đối thoại, thương lượng để thông qua thỏa ước lao động tập thể, quan tâm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

Một nội dung quan trọng khác được người đứng đầu Chính phủ nhắc đến là Chính phủ đã yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương trình đề án đổi mới hệ thống phân phối thuốc, giảm bớt các khâu trung gian để người lao động có thể tiếp cận thuốc với giá cả hợp lý và đảm bảo chất lượng.