Thủ tướng điểm tên các bộ ngành nợ ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật

(VTC News) -

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký văn bản số 707 về thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: VGP)

Văn bản nêu rõ, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng đã có nhiều chỉ đạo, phân công các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tuy nhiên, Thủ tướng đánh giá tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao, Công Thương, Tài chính, Nội vụ, Y tế, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xử lý ngay những khó khăn, vướng mắc liên quan đến 15 văn bản (14 nghị định, 1 quyết định) nợ ban hành quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã có hiệu lực.

"Tính đến ngày 23/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo nợ 3 nghị định ban hành quy định chi tiết 2 luật, nghị quyết có hiệu lực từ 1/1/2026. Bộ Khoa học và Công nghệ nợ 1 nghị định, 1 quyết định quy định chi tiết 1 luật có hiệu lực từ 1/3/2026. Bộ Ngoại giao nợ 2 nghị định quy định chi tiết 1 nghị quyết có hiệu lực từ 1/1/2026. Bộ Công Thương nợ 2 nghị định quy định chi tiết 2 nghị quyết có hiệu lực từ 1/1/2026 và 1/3/2026.

Bộ Tài chính nợ 1 nghị định quy định chi tiết 1 nghị quyết có hiệu lực từ 1/1/2026. Bộ Nội vụ nợ 1 nghị định quy định chi tiết 1 luật có hiệu lực từ 1/1/2026. Bộ Y tế nợ 1 nghị định quy định chi tiết 1 nghị quyết có hiệu lực từ 1/1/2026. Bộ Tư pháp nợ 1 nghị định quy định chi tiết 1 luật có hiệu lực từ 1/5/2026. Ngân hàng Nhà nước nợ 2 nghị định quy định chi tiết 2 luật có hiệu lực từ 1/1/2026 và 1/5/2026", văn bản nêu.

Thủ tướng chỉ đạo các Bộ: Công an, Tài chính, Xây dựng, Y tế, Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Quốc phòng, Ngoại giao, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương tập trung nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ 48 nghị định quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/7/2026; trình lãnh đạo Chính phủ xem xét, ký ban hành, bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Trong đó, Bộ Công an hoàn thiện 11 nghị định quy định chi tiết 6 luật; Bộ Tài chính 10 nghị định quy định chi tiết 6 luật; Bộ Xây dựng 4 nghị định quy định chi tiết 3 luật; Bộ Y tế 1 nghị định quy định chi tiết 1 luật; Bộ Nội vụ 5 nghị định quy định chi tiết 1 luật; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 8 nghị định quy định chi tiết 2 luật.

Bộ Khoa học và Công nghệ 2 nghị định quy định chi tiết 2 luật; Bộ Quốc phòng 2 nghị định quy định chi tiết 1 luật; Bộ Ngoại giao 2 nghị định quy định chi tiết 2 luật; Bộ Giáo dục và Đào tạo 1 nghị định quy định chi tiết 1 luật; Bộ Công Thương 1 nghị định quy định chi tiết 1 luật.

Các bộ trưởng, trưởng ngành tập trung chỉ đạo, khẩn trương ban hành theo thẩm quyền các thông tư quy định chi tiết được giao; chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng nếu để xảy ra tình trạng chậm, muộn và không bảo đảm có hiệu lực đồng thời với hiệu lực thi hành của luật, nghị quyết của Quốc hội.

Thủ tướng giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu sửa đổi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong đó bổ sung các quy định liên quan đến việc xác định thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh, nghị quyết, nội dung giao quy định chi tiết; soạn thảo các văn bản quy định chi tiết ngay trong quá trình xây dựng dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết.

Bên cạnh đó là cơ chế phối hợp xử lý trong trường hợp cơ quan chủ trì soạn thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết không đồng thời là cơ quan chủ trì soạn thảo, ban hành văn bản quy định chi tiết; cơ chế xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp để xảy ra tình trạng chậm, nợ văn bản kéo dài hoặc gây khoảng trống pháp lý trong thực tiễn thi hành.

Tiêu chí quan trọng đánh giá xếp loại

Để xử lý triệt để tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết, Thủ tướng yêu cầu hạn chế việc ban hành nhiều văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và biện pháp cụ thể để tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật; quán triệt nguyên tắc mỗi chủ thể chỉ ban hành một văn bản để quy định chi tiết các nội dung được giao.

Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng về chất lượng, tiến độ công tác xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; chủ động trao đổi, thống nhất với các Bộ, cơ quan liên quan về những nội dung phức tạp, còn ý kiến khác nhau ngay từ giai đoạn đầu của quá trình xây dựng văn bản.

Người đứng đầu Chính phủ quán triệt không để tình trạng phối hợp kéo dài hoặc chờ thống nhất giữa các cơ quan làm ảnh hưởng đến tiến độ ban hành văn bản.

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành lấy kết quả xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, việc bảo đảm tiến độ, chất lượng ban hành văn bản là một trong các tiêu chí quan trọng trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xếp loại, thi đua, khen thưởng hằng năm đối với cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan.

Đồng thời, quan tâm triển khai thực hiện thí điểm việc đánh giá, chấm điểm (KPI) trong công tác xây dựng pháp luật sau khi được ban hành, gắn kết quả thực hiện với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan và đơn vị chủ trì.

Trường hợp để xảy ra tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết kéo dài làm ảnh hưởng đến việc thi hành luật, nghị quyết hoặc phát sinh khoảng trống pháp lý thì phải đánh giá, kiểm điểm, nguyên nhân, giải pháp khắc phục và xử lý trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan (nếu có).