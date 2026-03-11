Những thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

(VTC News) -

Theo Bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục được tổ chức ổn định như năm 2025. Định dạng, cấu trúc đề thi và đề thi minh họa được công bố từ năm 2024 và giữ ổn định trong hai năm 2025 - 2026.

Thông tư mới chủ yếu điều chỉnh một số nội dung nhằm phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính, mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức kỳ thi.

Điều chỉnh quy định về thanh tra, kiểm tra

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc sửa đổi các quy định liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra trong kỳ thi. Việc điều chỉnh nhằm bảo đảm phù hợp với việc chuyển bộ phận thanh tra giáo dục các cấp về Thanh tra Chính phủ và Thanh tra cấp tỉnh theo mô hình tổ chức mới.

Bên cạnh đó, các hoạt động kiểm tra trong kỳ thi vẫn được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Trong trường hợp cần thiết, Thanh tra Chính phủ có thể tổ chức thanh tra các khâu của kỳ thi theo quy định pháp luật.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành thông tư sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2026. (Ảnh minh họa)

Tích hợp một số loại giấy tờ dự thi

Thông tư cũng điều chỉnh một số quy định, quy trình tổ chức thi để bảo đảm phù hợp và thuận tiện hơn cho các đơn vị trong bối cảnh sắp xếp lại đơn vị quản lý chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Theo đó, hồ sơ đăng ký dự thi sẽ chỉ lưu tại trường phổ thông nơi thí sinh nộp hồ sơ. Giấy báo dự thi và thẻ dự thi được tích hợp thành loại duy nhất là “Giấy báo dự thi”.

Ngoài ra, Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Giấy chứng nhận kết quả thi được tích hợp thành “Giấy chứng nhận kết quả thi”, do trường phổ thông nơi thí sinh đăng ký dự thi cấp.

Rút ngắn thời gian phúc khảo

Một điểm mới khác là giảm thời gian thu nhận đơn phúc khảo để công bố kết quả sớm hơn, tạo thuận lợi cho công tác tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Theo quy định mới, nơi thí sinh đăng ký dự thi sẽ tiếp nhận đơn phúc khảo trong thời hạn 5 ngày kể từ khi công bố điểm thi. Hội đồng thi phải hoàn thành việc chấm phúc khảo và công bố kết quả trong vòng 15 ngày kể từ khi hết hạn nhận đơn.

Quy trình chấm phúc khảo cũng được điều chỉnh theo hướng tăng cường tính minh bạch. Tất cả bài thi có thay đổi điểm từ 0,25 điểm trở lên so với kết quả đã công bố đều phải tổ chức đối thoại giữa giám khảo chấm phúc khảo và giám khảo chấm trước đó.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

Thông tư cũng tiếp tục thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức thi. Việc truyền dữ liệu giữa các hội đồng thi và Bộ GD&ĐT sẽ được thực hiện thông qua hệ thống quản lý thi nhằm giảm bớt các công việc thủ công, như gửi dữ liệu bằng đĩa CD qua đường bưu điện, qua đó tăng tốc độ xử lý và bảo đảm an toàn dữ liệu.

Điều chỉnh diện ưu tiên và trách nhiệm địa phương

Một số quy định liên quan đến diện ưu tiên cũng được điều chỉnh để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời đồng nhất với các đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh.

Bên cạnh đó, thông tư làm rõ trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong việc chỉ đạo tổ chức kỳ thi tại địa phương, từ khâu chuẩn bị, coi thi, chấm thi, phúc khảo đến xét công nhận tốt nghiệp.

Thông tư số có hiệu lực từ ngày 24/4/2026. Sau khi ban hành thông tư, Bộ GD&ĐT cho biết sẽ sớm ban hành hướng dẫn tổ chức kỳ thi trong tháng 3/2026 và tổ chức tập huấn quy chế, nghiệp vụ thi cho các sở giáo dục và đào tạo trên cả nước.