Bộ GD&ĐT không công bố đề minh hoạ thi tốt nghiệp THPT 2026

(VTC News) -

GS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó cục trưởng Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, chiều 4/2 cho biết, đề thi tốt nghiệp THPT 2026 được giữ ổn định về cấu trúc, tỷ lệ và mức độ phân hóa như năm 2025, nên Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ không công bố đề minh họa như những năm trước.

Thay vì xây dựng đề minh họa, Bộ yêu cầu các nhà trường tập trung ôn tập theo yêu cầu cần đạt của chương trình, tăng cường đánh giá năng lực vận dụng kiến thức của học sinh.

Đại diện Bộ cho biết, cấu trúc và mức độ đề thi tốt nghiệp THPT 2026 vẫn bảo đảm phù hợp chương trình giáo dục phổ thông 2018, có phân hóa để phục vụ xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học; trong đó, câu hỏi tập trung chủ yếu ở chương trình lớp 12.

Theo Phó cục trưởng Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề thi tốt nghiệp THPT 2026 vẫn theo hướng đánh giá năng lực thực tiễn, bám sát chương trình mới, giữ tỷ lệ phân hóa 4:3:3 cho các mức độ nhận biết, hiểu, vận dụng. Vì vậy, thí sinh có thể tham khảo đề năm trước trong quá trình ôn luyện.

Bộ GD&ĐT cho biết, sẽ không có đề minh hoạ thi tốt nghiệp THPT 2016. (Ảnh minh hoạ)

Trong 17 môn, đề thi Ngữ văn theo hình thức tự luận gồm 2 phần Đọc hiểu và Viết, đề các môn còn lại là dạng câu hỏi trắc nghiệm gồm 3 phần: trắc nghiệm nhiều lựa chọn; trắc nghiệm đúng sai và trắc nghiệm trả lời ngắn.

Các sở giáo dục và đào tạo được yêu cầu chủ động xây dựng ngân hàng câu hỏi, tổ chức kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học, đồng thời thông tin kịp thời tới giáo viên, học sinh để ổn định tâm lý, tránh lo lắng.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến tiếp tục được tổ chức theo quy chế hiện hành, với các điều chỉnh kỹ thuật nếu cần thiết, trên tinh thần bảo đảm khách quan, công bằng và giảm áp lực cho thí sinh.

Trước đây, hằng năm Bộ GD&ĐT đều ban hành cấu trúc đề minh họa Kỳ thi tốt nghiệp THPT nhằm giúp học sinh quen với cấu trúc đề thi; đồng thời giáo viên có định hướng để xây dựng đề kiểm tra đánh giá cho học sinh làm quen, ôn luyện.

Năm 2025 là năm đầu tiên Bộ GD&ĐT đổi mới phương án thi Tốt nghiệp THPT. Theo đó, mỗi thí sinh sẽ chỉ phải thi 4 môn gồm 2 môn bắt buộc Toán, Ngữ văn và 2 môn tự chọn. Cùng với đó, kỳ thi đã giảm số môn thi, buổi thi và đề thi cũng có định dạng, cấu trúc khác biệt. Trong đó, điểm mới đáng lưu ý là đề thi các môn được tăng cường các câu hỏi đánh giá năng lực, có tính liên hệ thực tiễn cao.

Bộ GD&ĐT dự kiến sẽ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 vào ngày 11-12/6 tới, sớm hơn mọi năm khoảng 2 tuần. Thí sinh cần nắm để điều chỉnh kế hoạch ôn tập, chuẩn bị sức khỏe, tâm lý tốt nhất bước vào kỳ thi. Kỳ thi sẽ diễn ra trong 3 buổi (1 buổi thi Toán, 1 buổi thi Ngữ văn và 1 buổi thi bài tự chọn (gồm 2 môn thi tự chọn).