Thời tiết xấu khiến dân Mỹ sơ tán trong lễ kỷ niệm 250 năm lập quốc

(VTC News) -

Thời tiết xấu khiến dân Mỹ trong lễ kỷ niệm 250 năm lập quốc.

Theo Reuters, thông báo tại sân khấu chính của sự kiện kêu gọi người dân rời khỏi khu vực và tìm nơi trú ẩn an toàn, trong khi lực lượng chức năng hướng dẫn việc sơ tán.

Trên mạng xã hội X, National Park Service đăng tải thông báo: “Do thời tiết khắc nghiệt trong khu vực, chúng tôi đề nghị du khách nhanh chóng tìm nơi trú ẩn. Vui lòng tuân theo hướng dẫn của các kiểm lâm viên, nhân viên thực thi pháp luật hoặc ban tổ chức sự kiện”.

Khoảng 20 phút sau, ban tổ chức chương trình Freedom 250 nâng mức cảnh báo, yêu cầu mọi người rời khỏi khu vực tổ chức và tìm nơi trú ẩn tạm thời trong các tòa nhà lân cận khi những cơn bão mạnh đang tiến đến thủ đô.

“Sự an toàn của khách tham dự, nghệ sĩ biểu diễn và nhân viên là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Do các cơn bão nghiêm trọng đang tiến đến, Freedom 250, Cảnh sát Công viên Mỹ, Cơ quan Công viên Quốc gia Mỹ, Mật vụ Mỹ và Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang Mỹ cùng các đối tác an toàn công cộng yêu cầu toàn bộ khách tham dự sơ tán khỏi khu vực và tìm nơi trú ẩn tạm thời trong các tòa nhà gần đó”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ đánh dấu lễ kỷ niệm 250 năm lập quốc Mỹ bằng một cuộc mít-tinh tại khu National Mall được rào chắn ở Thủ đô Washington. Sự kiện này là điểm kết thúc của chuỗi hoạt động kéo dài nhiều tuần.

Trước đó, ban tổ chức đã công bố một số điều chỉnh do đợt nắng nóng gay gắt được dự báo kéo dài suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ. Theo tuyên bố chung được công bố tối 3/7, các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ để điều chỉnh lịch trình sự kiện, đồng thời tăng cường các biện pháp chống nóng.

Những biện pháp bổ sung bao gồm mở rộng các khu vực làm mát, tăng số điểm cung cấp nước uống miễn phí và bố trí thêm lực lượng y tế trên toàn bộ khuôn viên tổ chức. Đến tối 4/7, thời tiết tiếp tục diễn biến xấu khi các cơn giông mạnh tiến vào khu vực Washington.