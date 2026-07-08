Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ: Cứu hộ ở Venezuela là nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm nhất

(VTC News) -

Những ngày qua, đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đang chạy đua với thời gian khắc phục hậu quả sau trận động đất kép tại khu vực Playa Grande (bang La Guaira, Venezuela).

Không chỉ tìm kiếm, đưa 57 thi thể nạn nhân ra khỏi các đống đổ nát và bàn giao cho chính quyền sở tại, đoàn còn khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, góp phần sẻ chia mất mát với đất nước và nhân dân Venezuela trong những ngày đau thương.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam. (Ảnh: Bộ Quốc phòng)

Chia sẻ với báo chí tại hiện trường, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, nhận định chiến dịch tại Venezuela là nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm nhất kể từ khi Việt Nam cử lực lượng tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa ở nước ngoài.

Trực tiếp chỉ huy các đoàn cứu hộ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023 và Myanmar năm 2025, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cho biết điều kiện làm nhiệm vụ ở mỗi quốc gia đều khác nhau. Nếu tại Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng cứu hộ phải chống chọi với giá rét thì ở Myanmar và Venezuela lại đối mặt với thời tiết nắng nóng gay gắt.

Thảm họa động đất kép nghiêm trọng nhất trong hơn một thế kỷ tại Venezuela đã cướp đi hàng nghìn sinh mạng, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cho hay trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nhiều thi thể nạn nhân bị vùi lấp trong những đống đổ nát bị phân hủy nhanh chóng.

“Tại hiện trường tìm kiếm, không khí đặc quánh mùi tử thi. Ban đầu, có những lúc các thành viên đoàn Việt Nam đã đeo đến 3 cái khẩu trang kèm xoa thêm dầu gió rồi mà khi tiến vào trong các công trình đổ sập chỉ chịu được tầm 10-15 phút là phải ra thay phiên nhau”, Thiếu tướng Tỵ chia sẻ.

Theo vị chỉ huy đoàn, thực tế ấy cũng giúp lực lượng cứu hộ Việt Nam tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm khi tham gia các chiến dịch quốc tế.

Điều quan trọng nhất được Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn nhấn mạnh là mỗi cán bộ, chiến sĩ phải chuẩn bị tâm lý thật vững vàng, coi việc tìm kiếm nạn nhân như tìm kiếm chính người thân của mình để vượt qua áp lực về thể chất và tinh thần.

Không chỉ điều kiện môi trường khắc nghiệt, chiến dịch lần này còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khi hàng loạt công trình cao tầng đổ sập, các dư chấn vẫn tiếp tục xảy ra, đe dọa trực tiếp đến an toàn của lực lượng làm nhiệm vụ.

“Hầu hết những vị trí đoàn Việt Nam tiếp cận đều là nơi các đoàn cứu hộ quốc tế trước đó đã khảo sát nhưng đánh giá rất khó triển khai tìm kiếm. Dù vậy, với tinh thần trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quốc tế và tình cảm của Việt Nam dành cho Venezuela, chúng tôi không quản ngại khó khăn, hiểm nguy để hoàn thành nhiệm vụ”, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ khẳng định.

Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam phối hợp với lực lượng sở tại đưa thi thể nạn nhân ra khỏi công trình đổ sập. (Ảnh: Bộ Quốc phòng)

Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an), cho biết bên cạnh những thử thách chưa từng có, đoàn công tác cũng có nhiều thuận lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đó là tinh thần trách nhiệm và quyết tâm của toàn thể cán bộ, chiến sĩ; kinh nghiệm tích lũy qua các chiến dịch cứu trợ quốc tế trước đây; sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Quân đội và Công an; cùng sự hỗ trợ tích cực của chính quyền và người dân Venezuela.

Chính sự hiệp đồng nhịp nhàng giữa các lực lượng cùng sự tin tưởng của phía bạn đã giúp đoàn Việt Nam phát huy hiệu quả năng lực chuyên môn, hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng trong điều kiện đặc biệt khắc nghiệt.

Trước đó, sáng 6/7 (giờ địa phương), Trung tá Raúl Serrano Chacón, Bộ Tư lệnh Vệ binh Tổng thống, Điều phối viên đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam, thừa ủy quyền của Chính phủ Venezuela trao Huy chương “Anh hùng Venezuela” hạng Nhất tặng đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam và hạng Nhì tặng các thành viên trong đoàn.

Đây là phần thưởng cao quý của Chính phủ Venezuela nhằm ghi nhận sự cống hiến, lòng cao thượng và chủ nghĩa anh hùng của những con người, bất chấp mọi khó khăn, đã cống hiến sức lực của mình cho công tác hỗ trợ và viện trợ nhân đạo trên lãnh thổ Venezuela.