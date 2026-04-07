Thiếu nữ 19 tuổi người Anh qua đời, hiến tạng cứu sống 3 người Việt Nam

(VTC News) -

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin, nữ bệnh nhân O.S.W (19 tuổi, quốc tịch Anh) không may gặp biến cố trong chuyến du lịch tại Việt Nam. Dù được các y bác sĩ nỗ lực cứu chữa, cô không qua khỏi.

Nỗi đau mất con quá lớn nhưng gia đình bệnh nhân O.S.W đưa ra quyết định đầy nhân văn: hiến tặng mô, tạng của con gái để cứu giúp những bệnh nhân suy tạng tại Việt Nam. Nghĩa cử ấy vượt qua mọi khác biệt về quốc tịch, trở thành hành động khiến nhiều người xúc động.

Xúc động giây phút người mẹ nghẹn ngào tiễn biệt con gái (Ảnh cắt từ clip)

Đại diện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ: “Một chuyến đi khép lại, nhưng sự sống từ cô vẫn tiếp tục hiện hữu, lặng lẽ và bền bỉ trong những con người Việt Nam được hồi sinh”.

Trong giờ phút tiễn biệt, bố của O.S.W nghẹn ngào nói: “Chúng tôi tin Việt Nam là mảnh đất mà con gái mình dành trọn tình yêu. Việc có thể đóng góp một phần nào đó cho nơi này, sau khi con bé đã trải qua những ngày cuối đời ở đây, là điều rất ý nghĩa”.

Nén đau thương, mẹ của cô gái cũng bày tỏ: “Con chúng tôi có những ngày tháng tuyệt vời tại Việt Nam, trân trọng từng khoảnh khắc ở đây. Đây là cách để gia đình gửi lời cảm ơn chân thành nhất”.

Cô gái trẻ quốc tịch Anh đã trao lại sự sống cho 3 bệnh nhân Việt đang cần tạng hiến (Nguồn: BV Việt Đức)

Sự ra đi của cô gái trẻ là mất mát không gì bù đắp với gia đình. Tuy nhiên từ quyết định dũng cảm ấy, nhiều sự sống khác được tiếp nối. Câu chuyện không chỉ khiến nhiều người xúc động, mà còn lan tỏa thông điệp sâu sắc về ý nghĩa của việc hiến tạng sau khi qua đời.

Tại Việt Nam, sau hơn 30 năm phát triển, ngành ghép tạng làm chủ nhiều kỹ thuật cao như ghép thận, gan, tim, phổi, tụy, giác mạc…, tiệm cận trình độ các nước trong khu vực và thế giới. Tuy nhiên, nguồn tạng hiến – đặc biệt từ người chết não – vẫn còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng.

Các chuyên gia cho biết, một người hiến tạng sau khi qua đời có thể cứu sống nhiều bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối. Mỗi quyết định đăng ký hiến tạng không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp, mà còn mở ra cơ hội hồi sinh cho những người đang chờ đợi sự sống.

Mỗi ca ghép tạng thành công không chỉ là thành tựu y học, mà còn là điểm chạm của lòng nhân ái – nơi những cuộc đời được trao thêm cơ hội, rời giường bệnh với niềm hy vọng và nụ cười.