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Xuất bản ngày 09/07/2026 10:34 AM
Xuất bản ngày 09/07/2026 10:34 AM

Thị trường trầm lắng, môi giới bất động sản chật vật kiếm sống

(VTC News) -

Hàng loạt doanh nghiệp bất động sản rời khỏi thị trường chỉ trong nửa đầu năm kéo theo làn sóng cắt giảm nhân sự, nhiều môi giới rơi vào cảnh chật vật mưu sinh.

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