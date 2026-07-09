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Thị trường trầm lắng, môi giới bất động sản chật vật kiếm sống Hàng loạt doanh nghiệp bất động sản rời khỏi thị trường chỉ trong nửa đầu năm kéo theo làn sóng cắt giảm nhân sự, nhiều môi giới rơi vào cảnh chật vật mưu sinh.

Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng Pháp vs Morocco, tứ kết World Cup 2026 Siêu máy tính dự đoán Pháp có tỷ lệ thắng cao hơn Morocco, trong trận đấu mà Kylian Mbappe và hàng công giàu tốc độ của 'Les Bleus' là điểm nhấn lớn nhất.

'Lửa trắng' tập 7: Mai khiến Lão Công sững sờ khi đòi vào 'thế giới ngầm' Sau khi nhận cha, Mai khiến Lão Công bất ngờ khi xin theo học cách quản lý công ty và bước chân vào "thế giới ngầm" trong tập 7 "Lửa trắng".

Phim của Tăng Thanh Hà vướng tranh cãi cổ phục triều Nguyễn, chuyên gia nói gì? Ngay khi trailer "Hoàng hậu cuối cùng" ra mắt, trang phục hoàng thái hậu trở thành tâm điểm tranh luận, kéo theo những ý kiến trái chiều từ các nhà nghiên cứu.

Bộ Nội vụ nghiên cứu thành lập đô thị hạt nhân cấp xã Bộ Nội vụ nghiên cứu thành lập đơn vị hành chính đô thị đặc biệt ở cấp xã, giữ vai trò hạt nhân điều phối phát triển, kết nối hạ tầng, dịch vụ công.

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu sai phạm bồi thường đất đai Cựu Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu (cũ) Dương Thành Trung bị khởi tố để điều tra hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Chiều nay, Tuyên Quang họp báo thông tin vụ 146 điểm 10 Toán Chiều nay (9/7), tỉnh Tuyên Quang sẽ tổ chức họp báo, cung cấp thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, kết quả điều tra và quá trình xử lý vụ việc.

Dự kiến trình đề án cải cách chính sách tiền lương tại Hội nghị Trung ương 5 Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ) sẽ nghiên cứu đề án cải cách chính sách tiền lương và BHXH để trình Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ 5.

Vietjet đề xuất sáng kiến 'Vietnam Halal Connect' thúc đẩy du lịch Hồi giáo Hội nghị Du lịch Halal Việt Nam 2026 quy tụ chuyên gia, doanh nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái du lịch Halal, mở rộng hợp tác với thị trường Hồi giáo.

Đám đông giành khiêng quan tài của cố Lãnh tụ Tối cao Iran Hàng loạt người đưa tang đã tập trung tại thành phố Karbala của Iraq suốt đêm đến sáng để tham dự lễ tang kéo dài dành cho cố Lãnh tụ Tối cao của Iran Ali Khamenei.

Xây nhà xưởng không phép, doanh nghiệp ở Huế bị phạt 130 triệu đồng Công ty Cổ phần Hello Quốc tế Việt Nam vừa bị UBND phường Hương Trà (TP Huế) xử phạt 130 triệu đồng do tổ chức thi công hai nhà xưởng khi chưa có giấy phép xây dựng.

Dùng mỡ lợn thay dầu ăn có tốt? Nhiều gia đình dùng hoàn toàn mỡ lợn để thay dầu ăn, nhưng chuyên gia cho rằng đây không phải lựa chọn thay thế tốt nếu sử dụng thường xuyên.

Loạt ô tô máy dầu còn bám trụ lại thị trường Việt Trong bối cảnh tiêu chuẩn khí thải ngày càng nghiêm ngặt và xu hướng điện hóa phát triển, danh mục ô tô sử dụng động cơ dầu diesel tại Việt Nam đang thu hẹp rõ rệt.