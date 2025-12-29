Hình ảnh đầu tiên Trung Quốc phóng tên lửa siêu vượt âm, phá huỷ mục tiêu bí ẩn

(VTC News) -

Khoảnh khắc Trung Quốc khai hỏa tên lửa siêu vượt âm từ tàu khu trục Type-055. (Video: X/Global Times)

Tờ China Military Bugle đăng tải hình ảnh tên lửa diệt hạm siêu vượt âm YJ-20 được phóng từ tàu khu trục tàng hình Type-055 trong cuộc thử nghiệm được mô tả là cuộc thử nghiệm cuối cùng trước khi hệ thống vũ khí này hoàn thành giai đoạn thiết kế và đi vào sản xuất.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc công bố hình ảnh vụ phóng tên lửa diệt hạm YJ-20 từ tàu chiến.

Video mô tả tên lửa phóng ra từ một trong những ống phóng thẳng đứng (VLS) ở phần đuôi tàu bằng phương pháp phóng nguội, trong đó tên lửa được đẩy ra khỏi ống phóng bằng áp suất khí trước khi động cơ bốc cháy. Video bao gồm nhiều góc máy quay ghi lại quá trình phóng và cảnh tên lửa tấn công cũng như phá hủy mục tiêu, tuy nhiên không có thông tin chi tiết về tầm bắn, tốc độ hoặc địa điểm thử nghiệm.

Nhiều nhà phân tích quân sự Trung Quốc cho biết tên YJ-20 được thiết kế để tấn công những mục tiêu trên mặt đất ở góc gần thẳng đứng trong giai đoạn cuối, tương tự như quỹ đạo của tên lửa đạn đạo. Nhưng YJ-20 khác ở điểm duy trì tốc độ siêu thanh khiến cho hệ thống phòng thủ thông thường trên tàu khó có thể vô hiệu hóa.

Tên lửa diệt hạm siêu vượt âm YJ-20 còn được gọi là Eagle Strike-20, lần đầu tiên được trưng bày công khai trong cuộc duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng của Trung Quốc hôm 3/9. Tên lửa YJ-20 có hình dạng khí động học hai nón giúp hỗ trợ khả năng tái nhập khí quyển và bay lượn sau khi được đẩy bằng tên lửa ban đầu.

Các nhà phân tích đánh giá đây là loại vũ khí siêu thanh có tầm bắn ​​từ 1.000 đến 1.500 km, tương đương với những hệ thống chống hạm khác của Trung Quốc được công bố trong thời gian gần đây. Cùng với đó, tên lửa YJ-20 nổi bật với cấu hình khí động học hình nón kép đặc trưng, ​​gợi nhớ đến loại tên lửa đạn đạo truyền thống cho phép đạt hiệu suất siêu thanh thực sự.