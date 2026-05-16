Xe bồn va chạm liên hoàn với 2 xe tải trên Quốc lộ 14, 1 tài xế kẹt trong cabin

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h cùng ngày, tài xế Võ Nguyên Huân (45 tuổi, ngụ TP.HCM) lái xe bồn mang biển kiểm soát 51D-369xx kéo rơmoóc 51R-328xx lưu thông trên Quốc lộ 14 theo hướng từ TP.HCM đi Đắk Lắk.

Khi đến khu vực thôn Đức Thọ, xã Bù Đăng, Huân phát hiện 1 xe tải khác bị hư hỏng đang dừng phía trước cùng chiều để sửa chữa. Trong lúc lái xe vượt sang phần đường bên trái, xe bồn va chạm với xe tải biển kiểm soát 61C-367.82 do anh Trần Thanh Đức (26 tuổi, ngụ Gia Lai) lái, đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: Hoa tươi Bù Đăng)

Sau cú va chạm đầu tiên, xe bồn tiếp tục lao tới tông vào xe tải biển số 50H-024xx do ông Dương Thế Mỹ (46 tuổi, ngụ TP Đồng Nai) lái, chạy phía sau xe tải của anh Đức.

Vụ tai nạn khiến phần đầu xe tải 50H-024.95 bị biến dạng nghiêm trọng, tài xế Dương Thế Mỹ mắc kẹt trong cabin. Người dân địa phương nhanh chóng phối hợp giải cứu, đưa nạn nhân ra ngoài và chuyển đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Tại hiện trường, cả 3 phương tiện đều hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường. Các xe nằm chắn một phần Quốc lộ 14 khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo ghi nhận, dòng phương tiện ùn ứ kéo dài gần 5km trong nhiều giờ. Nhiều xe tải, container phải di chuyển chậm hoặc dừng chờ lực lượng chức năng phân luồng.

Nhiều người dân hiếu kỳ đến xem.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông phụ trách tuyến Quốc lộ 14 đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, phân luồng phương tiện và phối hợp khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.