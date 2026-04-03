Tất cả xe tham gia giao thông tại TP.HCM sắp được quản lý, kiểm soát khí thải

Nội dung được đề cập trong Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động về kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do UBND TP.HCM ban hành, có hiệu lực từ ngày 2/4.

Kế hoạch đặt mục tiêu tổng thể là kiểm soát, phòng ngừa ô nhiễm, cải thiện chất lượng không khí, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, hướng tới phát triển đô thị xanh, bền vững.

Thành phố đề ra nhiều mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2026 - 2030. Trong đó, số ngày trong năm có chỉ số chất lượng môi trường không khí ở mức trung bình trở lên duy trì 75 - 80%.

95% người dân được tiếp cận thông tin về chất lượng không khí qua các nền tảng công nghệ số.

Tất cả xe tham gia giao thông tại TP.HCM sắp được quản lý, kiểm soát về khí thải.

Tất cả nguồn phát sinh khí thải lớn thuộc các loại hình sản xuất có nguy cơ ô nhiễm cao như xi măng, nhiệt điện, luyện thép, lò hơi… được kiểm soát chặt chẽ, có lộ trình giảm phát thải.

Tất cả xe tham gia giao thông, bao gồm ô tô, mô tô, xe gắn máy được quản lý, kiểm soát về khí thải theo lộ trình áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về khí thải.

Đến năm 2030, phấn đấu tất cả phương tiện giao thông công cộng sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.

Với xe tải hàng hóa và hành khách, xe công nghệ, Thành phố sẽ có chính sách khuyến khích, hỗ trợ chuyển đổi sang sử dụng năng lượng sạch, xanh, thân thiện môi trường.

Đặc biệt, Thành phố đặt mục tiêu quản lý chặt tất cả công trường thi công xây dựng. Công trường phải có biện pháp bảo vệ, che chắn, xe công trường phải rửa nghiêm túc, đúng quy định.

TP.HCM đang tăng cường đầu tư hạ tầng để đáp ứng nhu cầu chuyển đổi xe xăng sang các phương tiện sử dụng nhiên liệu xanh, thân thiện môi trường.

Ngành chức năng sẽ lắp định vị và thiết bị theo dõi phát thải với phương tiện vận chuyển vật liệu phục vụ hoạt động xây dựng trong quá trình hoạt động, đồng thời tăng cường mạng lưới giám sát cộng đồng.

Phấn đấu đến năm 2030, TP.HCM có tối thiểu 500 công trình “xanh hoá”. Đồng thời thí điểm trang bị thiết bị lọc không khí tích hợp và hệ thống thông gió tại các chung cư, toà nhà cao tầng để đánh giá hiệu quả nhằm phổ biến, nhân rộng.

TP.HCM không còn tình trạng đốt rác và đốt phụ phẩm nông nghiệp ngoài trời không đúng quy định. Phụ phẩm nông nghiệp hữu cơ được quay vòng, tái sử dụng bằng biện pháp phù hợp.

Tất cả cơ sở tâm linh, tôn giáo có giải pháp giảm bụi, khí thải từ hoạt động đốt vàng mã.

Tầm nhìn đến năm 2045, chất lượng không khí tại TP.HCM được duy trì ở mức trung bình - tốt (AQI dưới 100).

Để đạt mục tiêu đề ra, Thành phố sẽ tập trung thực hiện giảm phát thải từ giao thông, công nghiệp, xây dựng và sinh hoạt.

Trong lĩnh vực giao thông, Thành phố triển khai vùng phát thải thấp, tiến tới hạn chế xe không đạt chuẩn khí thải lưu thông.

Các công trình xây dựng, xe chở vật liệu xây dựng thời gian tới sẽ được quản lý chặt chẽ để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Đồng thời quy hoạch tuyến đường riêng cho xe tải nặng, xe chở vật liệu xây dựng; điều tiết giao thông cấp phường vào giờ cao điểm.

Đẩy mạnh phát triển giao thông công cộng và xe đạp công cộng; khuyến khích chuyển đổi phương tiện xanh và ứng dụng công nghệ giám sát phát thải phương tiện.

Thành phố thực hiện kiểm kê khí thải toàn diện, giám sát tự động các nguồn thải lớn, kết nối dữ liệu về hệ thống quản lý. Đồng thời kiểm soát chặt các hoạt động đốt ngoài trời bằng công nghệ giám sát hiện đại như camera, vệ tinh, drone.

Các sở, ngành, xã phường đang được yêu cầu rà soát, di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm khỏi nội đô.

Về năng lực quản lý, TP.HCM cho biết sẽ đầu tư mạng lưới quan trắc tự động, ứng dụng AI, IoT, Big Data để phân tích, dự báo và cảnh báo ô nhiễm. Khi chỉ số AQI ở mức nguy hại kéo dài, sẽ triển khai truyền thông khẩn cấp để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Các địa phương được yêu cầu khẩn trương cập nhật, hoàn thiện Kế hoạch quản lý chất lượng không khí, trình phê duyệt để thực hiện, tập trung kiểm kê nguồn phát thải khí trên địa bàn.

Thành phố cũng yêu cầu Sở Xây dựng xây dựng phương án khuyến khích chuyển đổi xe sử dụng năng lượng sạch, xanh, thân thiện môi trường đối với các tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt liên tỉnh và các tuyến vận tải hành khách cố định.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm, đến tháng 3/2026, TP.HCM đang quản lý gần 12,98 triệu phương tiện, trong đó có hơn 1,48 triệu ô tô và gần 11,5 triệu xe máy.