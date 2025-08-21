Thiếu trạm sạc khi chuyển xe xăng sang xe điện, Sở Xây dựng TP.HCM nói gì?

(VTC News) -

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin kinh tế - xã hội chiều 21/8, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM đã lên tiếng trước những lo ngại của người dân và doanh nghiệp về tình trạng thiếu trạm sạc xe điện, trong bối cảnh thành phố từng bước chuyển đổi xe xăng sang xe điện để giảm phát thải, thực hiện chương trình giao thông xanh. Đặc biệt, từ năm 2026, khu vực lõi trung tâm TP và toàn bộ tài xế xe máy công nghệ sẽ sử dụng xe điện nhưng chỗ đậu xe điện, điểm sạc pin của cư dân tại các chung cư rất thiếu.

Ông Lê Hải Phong, Phó trưởng Phòng Quản lý vận tải, Sở Xây dựng TP.HCM cho rằng qua quá trình thẩm định thiết kế và cấp giấy phép xây dựng các công trình chung cư trên địa bàn, Sở Xây dựng nhận thấy hầu hết các chủ đầu tư chung cư chưa quan tâm bố trí trạm sạc trong công trình, ngoại trừ một số dự án có hợp tác với các đơn vị kinh doanh xe điện và dịch vụ sạc.

TP.HCM hiện có khoảng 600 trạm sạc công cộng tư nhân và thiếu bãi đậu xe điện, là nỗi lo của người dân khi chuyển đổi trong năm tới.

Vì vậy, chỉ một tỷ lệ rất nhỏ chung cư trên địa bàn TP.HCM được bố trí chỗ đậu và điểm sạc xe điện so với tổng số dự án nhà ở.

"Sở Xây dựng đã có công văn gửi đến UBND các phường xã, hướng dẫn về các quy định, thủ tục liên quan đến việc lắp đặt trạm/trụ sạc điện. Với các chung cư, trong trường hợp các chủ đầu tư/ban quản trị chung cư có nhu cầu lắp đặt, bố trí bổ sung các trạm/trụ sạc điện, có thể nghiên cứu và thực hiện theo đúng quy định hướng dẫn", ông Phong cho biết.

Liên quan quy định lắp đặt các trạm/trụ sạc điện trong công trình và các bãi đậu xe, đại diện Sở Xây dựng cũng thông tin đã có công văn kiến nghị Bộ Xây dựng xây ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và các quy định về an toàn hệ thống lưới điện, phòng cháy chữa cháy. Đồng thời có các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư và đa dạng hóa hình thức đầu tư cho hệ thống hạ tầng trạm sạc.

Liên quan đến việc xử lý xe máy cũ tại các vùng phát thải thấp khi người dân chuyển sang xe điện, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Công văn số 3343 (ngày 19/6) lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Nghị định về trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu (EPR).

Theo Dự thảo, các tổ chức, cá nhân phải có trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì, phương tiện giao thông thải bỏ, cũng như xử lý pin sau khi thải loại...

Nỗi lo ô nhiễm chuyển về nông thôn nếu xe máy cũ ở TP.HCM không được xử lý hợp lý.

Cụ thể, nhà sản xuất và nhập khẩu sản phẩm, bao bì lưu hành tại thị trường Việt Nam phải thực hiện trách nhiệm tái chế theo tỷ lệ và quy cách bắt buộc nêu trong Dự thảo Nghị định. Điều này đồng nghĩa các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xe sẽ phải tái chế, xử lý xe máy cũ theo quy định.

Cũng theo Sở Xây dựng TP.HCM, Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông đang trong quá trình hoàn thiện, dự kiến lấy ý kiến rộng rãi người dân, doanh nghiệp, các sở ngành trong tháng 9 tới, trước khi hoàn thiện để trình HĐND TP.HCM thông qua trong quý IV/2025.

Trong đề án chuyển đổi 400.000 xe máy xăng sang điện cho tài xế công nghệ và giao hàng tại TP.HCM, do Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM xây dựng, nhóm đề xuất đưa ra mục tiêu xây dựng 3.000 điểm sạc và đổi pin công cộng trước tháng 12/2028. Trong đó đảm bảo bán kính phục vụ quanh 800 m/trạm trong các phường nội thành và hơn 2 km tại các trục logistics liên tỉnh. Đề án đề xuất từ 1/7/2025, dự án nhà ở có nhiều hơn 500 căn, trung tâm thương mại có diện tích sàn lớn hơn 5.000m² phải bố trí tối thiểu 1 trạm sạc nhanh 40kW và 1 tủ đổi pin 24 ngăn. Tất cả dự án nhà ở/căn hộ mới, yêu cầu phải thiết kế đồng thời chỗ sạc ô tô điện và xe máy điện với mức tối thiểu 1 điểm cho khoảng 20 chỗ đậu xe... Tại TP.HCM, thống kê mới nhất cho thấy mới chỉ có khoảng 600 trạm công cộng đang vận hành. Con số này mới đáp ứng dưới 10% nhu cầu dự kiến cho 350.000-400.000 xe máy công nghệ nếu đồng loạt chuyển đổi.