Tăng trần giá vé máy bay nội địa: Bộ Xây dựng đang cân nhắc

Theo đại diện Cục Hàng không, trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng, phương án tăng trần giá vé máy bay cũng đang được tính đến.

Đầu tháng 3/2026 vừa qua, việc đứt gãy chuỗi cung ứng, nhất là xăng dầu từ Trung Đông (chiếm khoảng 20% sản lượng xăng dầu) bị tắc nghẽn, khiến giá nhiên liệu tăng cao, các hãng hàng không đã triển khai nhiều giải pháp để ứng phó.

Sau khi Cục Hàng không đề xuất, Bộ Xây dựng đã giảm một số loại thuế liên quan nhằm bình ổn thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Đối với phương án tăng trần giá vé máy bay nội địa, Bộ Xây dựng đang xem xét đánh giá, hiện Cục Hàng không đang phối hợp với các hãng hàng không, cần cân nhắc kỹ lưỡng, nhất là tính linh hoạt, trình tự và tác động đến người dân. Về biến động giá phải theo các quy định của pháp luật.

"Chúng tôi đang tìm các phương án tối ưu, phù hợp từ kinh nghiệm quốc tế, chuyên gia, các hãng hàng không và dư luận. Phương án cho hãng hàng không phụ thu nhiên liệu là phù hợp với bối cảnh hiện nay. Nếu thật cần thiết, chúng tôi sẽ có những giải pháp thiết thực khác để thực hiện", đại diện Cục Hàng không cho biết.

Bộ Xây dựng cân nhắc trước áp lực chi phí. (Ảnh minh hoạ).

Trước đó, Bộ Xây dựng đã yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam nghiên cứu các phương án điều chỉnh giá trần vé máy bay nội địa hoặc áp dụng phụ thu nhiên liệu, nhằm hỗ trợ các hãng hàng không trong bối cảnh chi phí nhiên liệu tăng cao.

Theo đó, cơ quan quản lý chuyên ngành được giao đánh giá toàn diện hai phương án: điều chỉnh khung giá trần hiện hành và áp dụng phụ thu nhiên liệu - khoản thu bổ sung nằm ngoài giá trần. Trong đó, phương án phụ thu cần được làm rõ về cơ sở pháp lý, thẩm quyền ban hành cũng như phương pháp tính toán.

Bên cạnh đó, Cục Hàng không Việt Nam phải rà soát khung giá vé hiện tại, đánh giá tình hình hoạt động của các hãng sau khi đã triển khai các chính sách hỗ trợ, đồng thời phân tích ưu - nhược điểm của từng phương án và tác động đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Một nội dung quan trọng khác là xác định rõ mức phụ thu đề xuất đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) hay chưa.

Song song với việc điều chỉnh chính sách giá, Bộ Xây dựng cũng yêu cầu phối hợp với các doanh nghiệp cảng hàng không và đơn vị cung cấp dịch vụ điều hành bay để xây dựng phương án giảm giá dịch vụ cất, hạ cánh và điều hành bay, qua đó góp phần giảm chi phí đầu vào cho các hãng.

Theo đánh giá của Bộ, dù Chính phủ đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ như điều chỉnh thuế nhập khẩu xăng dầu và miễn, giảm phí trong lĩnh vực giao thông vận tải, các biện pháp này vẫn chưa đủ bù đắp tác động từ việc giá nhiên liệu tăng mạnh.

Thời gian gần đây, giá nhiên liệu hàng không Jet A-1 tăng cao do biến động của giá dầu thế giới, chịu ảnh hưởng từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Trong khi đó, nhu cầu vận tải hàng không phục hồi nhanh khiến áp lực cung - cầu gia tăng, cùng với chi phí vận chuyển và dự trữ tăng đã đẩy chi phí khai thác của các hãng lên cao.

Trước thực tế này, các hãng hàng không trong nước đã phải điều chỉnh kế hoạch khai thác và mạng bay từ tháng 4 nhằm thích ứng với biến động chi phí, đồng thời duy trì hiệu quả hoạt động.

Trên cơ sở đó, cơ quan quản lý đề xuất phương án áp dụng phụ thu nhiên liệu đối với hành khách bay nội địa trong thời gian ngắn, dự kiến khoảng 3 tháng, nhằm chia sẻ chi phí giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.