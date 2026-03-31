Theo dự thảo thông tư đang được lấy ý kiến, Bộ Tài chính đề xuất miễn các khoản phí, lệ phí hỗ trợ sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực hàng không, hàng hải nhằm ứng phó biến động giá xăng, dầu trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông.

Các khoản phí dự kiến được miễn trong lĩnh vực hàng không chủ yếu liên quan đến hoạt động của hãng bay và doanh nghiệp phụ trợ như cấp chứng nhận đăng ký tàu bay, thẩm định hồ sơ mua bán tàu bay, sát hạch thành viên tổ bay, tiếp viên, nhân viên mặt đất. Danh sách này không có các khoản giá dịch vụ cấu thành trực tiếp vào giá vé của hành khách như soi chiếu an ninh, làm thủ tục...

Đối với hàng hải, các khoản phí được miễn liên quan đến bảo đảm hàng hải, sử dụng vị trí neo đậu và ra vào cảng.

Nếu được thông qua, thông tư có hiệu lực từ ngày 1/4 tới hết 31/12/2026.

Đề xuất miễn lệ phí hàng không, hàng hải đến hết năm 2026. (Ảnh minh họa)

Đề xuất miễn phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không, hàng hải dự kiến sẽ làm giảm thu ngân sách Nhà nước trong 9 tháng khoảng 3.553 tỷ đồng, trong đó: lĩnh vực hàng không là 218 tỷ đồng và lĩnh vực hàng hải là 3.335 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, việc ban hành Thông tư quy định miễn một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không và hàng hải là chính sách kịp thời và cần thiết trước những hệ lụy từ cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông. Trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới biến động phức tạp và duy trì ở mức cao, chi phí nhiên liệu vốn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu giá thành vận tải đã tạo áp lực cực lớn lên biên lợi nhuận của các doanh nghiệp kinh doanh vận hành tàu biển và hàng không.

Chính sách miễn phí, lệ phí cần triển khai gấp giúp các doanh nghiệp tiết giảm chi phí vận hành trực tiếp, từ đó ngăn chặn đà tăng giá cước vận tải và duy trì tính liên tục của chuỗi cung ứng hàng hóa trong nước và quốc tế. Bên cạnh mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp, chính sách này còn mang ý nghĩa chiến lược trong việc bảo đảm an ninh kinh tế và kiềm chế lạm phát. Hàng không và hàng hải là hai mạch máu giao thương quốc tế quan trọng nhất; bất kỳ sự đứt gãy hoặc tăng giá đột biến nào trong lĩnh vực này cũng sẽ dẫn đến hiệu ứng làm tăng giá hàng hóa nhập khẩu và nguyên liệu đầu vào cho sản xuất trong nước.

Bằng cách miễn các khoản phí, lệ phí chuyên ngành, Nhà nước đã chủ động can thiệp tạo nguồn cung cho nền kinh tế, giúp bình ổn giá cả thị trường và giảm bớt gánh nặng chi phí cho người dân. Tác động này không chỉ giúp ổn định kinh tế vĩ mô mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh của các cảng biển và cửa ngõ hàng không Việt Nam trong mạng lưới logistic toàn cầu, thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với doanh nghiệp và người dân.