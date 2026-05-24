Đề thi môn Ngữ văn vào lớp 10 THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2026

Sáng 24/5, các thí sinh dự tuyển vào lớp chuyên Văn của Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn chuyên trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.

Năm nay, nhà trường tuyển 90 chỉ tiêu cho lớp chuyên Văn. Hai lớp chuyên Lịch sử và Địa lý tuyển tổng cộng 60 chỉ tiêu còn lại.

Theo thông tin từ nhà trường, kỳ tuyển sinh năm nay thu hút hơn 2.000 hồ sơ đăng ký dự thi. Trong đó, lớp chuyên Lịch sử có tỷ lệ chọi cao nhất khoảng 1/15, còn lớp chuyên Văn khoảng 1/14.

Theo quy chế tuyển sinh, môn chuyên được tính hệ số 3, các môn chung tính hệ số 1. Thí sinh muốn đủ điều kiện xét tuyển phải đạt tối thiểu 6 điểm ở môn chuyên.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn diễn ra trong hai ngày 23-24/5. Nhà trường dự kiến công bố kết quả trước ngày 29/6.

Dưới đây là đề thi môn Ngữ văn chuyên năm 2026:

Đề thi môn Ngữ văn chuyên vào lớp 10 trường Chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn năm 2026.