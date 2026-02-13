Tai nạn liên hoàn ở Lâm Đồng, 3 người thương vong

Sáng 13/2, ông Trần Công Dũng - Chủ tịch UBND xã Nhân Cơ (tỉnh Lâm Đồng) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe container, xe tải và 2 xe máy khiến 1 người tử vong, 2 người trọng thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h cùng ngày, xe container mang mã biển số 51E lưu thông trên Quốc lộ 14 theo hướng Lâm Đồng đi TP.HCM.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: QT

Khi đến khu vực ngã 3 đồi thông, thuộc thôn 20, xã Nhân Cơ, xe container bất ngờ va chạm với xe tải chở hàng mang mã biển số 47B đang lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến xe tải bị lật rồi tông vào 2 xe máy. Vụ va chạm cũng khiến 1 người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong tại chỗ; 2 người khác bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Kiến Đức.

Trong số các nạn nhân có 2 người trú tại tỉnh Đắk Lắk, 1 người trú tại xã Nhân Cơ.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng làm rõ.