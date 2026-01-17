Hiện trường lật xe khách làm 3 người chết ở Sơn La

Rạng sáng 17/1, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại km 225+150 Quốc lộ 6, đoạn qua bản Lắc Kén, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La.
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4h30 cùng ngày, khi một xe khách giường nằm đang đi thì bị lật và trượt xuống ta luy âm bên đường, khiến 3 người chết, 1 người bị thương.
Tại hiện trường, chiếc xe khách giường nằm bị hư hỏng nặng, nằm dưới ta luy âm, nhiều bộ phận của xe biến dạng, hành lý của hành khách văng ra, rơi vãi dọc khu vực xảy ra tai nạn.
Lực lượng công an, y tế, cứu hộ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, đưa các nạn nhân ra khỏi xe và tổ chức cấp cứu kịp thời.
Thời điểm gặp nạn, trên xe có 14 hành khách, cùng 2 lái xe và 2 phụ xe, di chuyển theo hướng Hà Nội - Sơn La. Thời tiết lúc xảy ra tai nạn có mưa, sương mù dày, tầm nhìn hạn chế.
Ngay sau khi nhận được thông tin, ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh, trực tiếp có mặt tại hiện trường. Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai phương án cứu nạn, cứu hộ, tổ chức phân luồng giao thông và tập trung khắc phục hậu quả vụ tai nạn.
Tại Bệnh viện Đa khoa Yên Châu, ông Nguyễn Đình Việt đã thăm hỏi, động viên các nạn nhân, đồng thời yêu cầu ngành y tế tập trung tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ để cấp cứu, điều trị kịp thời, đảm bảo tốt nhất sức khỏe cho người bị nạn.
Thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam, nguyên nhân sơ bộ dẫn đến vụ tai nạn giao thông khiến 3 người chết, 1 người bị thương là do xe khách bị kẹt phanh, lao sang bên trái.
Sau đó, tài xế đánh lái sang phải khiến xe đâm vào biển báo và hệ thống hộ lan tôn sóng tại khu vực đầu cầu, rồi lật xuống kè ốp mái đầu cầu.
