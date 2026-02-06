Livestream khiêu dâm trong khách sạn, một phụ nữ trẻ ở Lâm Đồng bị khởi tố

(VTC News) -

Ngày 6/2, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N. T. N. L (SN 1993, trú tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Công an tỉnh Lâm Đồng làm việc với L. Ảnh: Công an cung cấp

Thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các cơ quan chức năng, phát hiện L. đến một khách sạn ở Đà Lạt, quay và phát trực tiếp các video có nội dung khiêu dâm lên không gian mạng.

Việc làm của người này nhằm mục đích thu hút người xem, kiếm tiền. Làm việc với công an, L. khai nhận hành vi.

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, việc sản xuất, tàng trữ, phát tán, chia sẻ văn hóa phẩm đồi trụy dưới mọi hình thức đều là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Việc xem, chia sẻ, bình luận, phát lại các video, hình ảnh khiêu dâm trên mạng cũng là hành vi tiếp tay cho vi phạm pháp luật.

Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân cần quan tâm, quản lý, định hướng việc sử dụng mạng xã hội cho con, em; ngăn chặn trẻ em tiếp cận các trang website có nội dung xấu, độc và giáo dục ý thức chấp hành pháp luật.