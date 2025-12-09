Xe khách va chạm với xe đầu kéo trên cao tốc, 3 người chết, 10 người bị thương

(VTC News) -

Theo đó, khoảng 4h10 ngày 9/12, tại Km71+200 cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, thuộc thôn Bích Ngô, xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng, xe khách BKS 29B-081.62 (chưa rõ danh tính tài xế, chở 12 hành khách) xảy ra va chạm với xe đầu kéo BKS 15C-36035 do Bùi Mạnh Thắng (43 tuổi, trú Hải Phòng) cầm lái.

Cú va chạm khiến 3 người trên xe khách tử vong tại chỗ và 10 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Đ.N)

Tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT Bộ Công an và Công an TP Đà Nẵng khẩn trương có mặt tại hiện trường để đưa người bị thương đến bệnh viện cấp cứu, đồng thời tiến hành điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Hôm qua (8/12) tại Quảng Trị xảy ra vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và xe tải trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh khiến 5 người thương vong.

Cụ thể, khoảng 5h30 ngày 8/12, tại Km635+450 theo hướng Bắc – Nam, ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 61C-327.XX kéo rơ-móoc biển số 63R-004.XX do anh Nguyễn Văn H. (trú tại tỉnh Đồng Tháp) cẩm lái xảy ra va chạm với ô tô tải mang biển kiểm soát 36H-054.XX do anh Trần Văn T. (trú tại tỉnh Thanh Hóa) điều khiển. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong và 3 người bị thương.

Vụ tai nạn khiến tuyến cao tốc theo hướng Bắc-Nam đoạn qua xã Hoàn Lão (tỉnh Quảng Trị) ùn tắc kéo dài.

Cách đây ít ngày, trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn La Sơn - Hoà Liên cũng xảy ra tai nạn khiến một ô tô bán tải bị húc văng xuống suối.

Theo đó, khoảng 17h ngày 6/12, ô tô tải chở hàng (chưa rõ biển số và danh tính người điều khiển) chạy hướng Huế - Đà Nẵng, khi đến Km 12+800 cao tốc La Sơn - Hoà Liên thì xảy ra sự cố mất phanh. Do không làm chủ được tốc độ, xe tải lao vào một ô tô bán tải chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến ô tô bán tải bị hất văng qua lan can cầu, rơi xuống suối, trên xe thời điểm này có 4 người. Vụ tai nạn làm một người bị thương, chiếc xe biến dạng, hư hỏng nặng.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên đang trong quá trình thi công mở rộng lên 4 làn xe.