Tác dụng của lá é trắng với sức khỏe ít người biết

(VTC News) -

Lá é trắng là gì?

Lá é trắng là loại rau gia vị quen thuộc ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, thường xuất hiện trong các món ăn nổi tiếng như lẩu gà lá é, gà hấp lá é hay các món xào.

Loại cây này còn được biết đến với nhiều tên gọi khác như húng lông, trà tiên, tiến thực hoặc é trắng. Toàn cây có mùi thơm đặc trưng nhờ chứa tinh dầu tự nhiên, được sử dụng vừa làm thực phẩm vừa làm dược liệu trong y học cổ truyền.

Tác dụng của lá é trắng đối với sức khỏe

Theo Đông y, lá é có vị cay, tính ấm, giúp giải biểu, khu phong, phát hãn và hỗ trợ điều trị một số bệnh lý thông thường. Chính vì vậy, loại rau này từ lâu đã được người dân sử dụng trong nhiều bài thuốc dân gian hỗ trợ sức khỏe.

Không chỉ là loại rau gia vị quen thuộc, lá é còn là vị thuốc hỗ trợ sức khỏe (Ảnh minh họa)

Hỗ trợ giải cảm, giảm sốt và đau đầu

Một trong những công dụng nổi bật nhất của lá é trắng là hỗ trợ điều trị cảm mạo phong hàn. Theo kinh nghiệm dân gian, lá é thường được dùng để nấu nước xông hoặc pha trà uống giúp cơ thể ra mồ hôi, từ đó hỗ trợ hạ sốt, giảm nghẹt mũi và cải thiện các triệu chứng đau đầu do cảm lạnh gây ra.

Nhờ đặc tính cay ấm và chứa tinh dầu thơm, lá é được xem là nguyên liệu quen thuộc trong các bài thuốc giải cảm tại nhiều địa phương.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Lá é trắng còn được biết đến với khả năng hỗ trợ cải thiện các vấn đề tiêu hóa như đầy bụng, khó tiêu, chướng bụng và ăn uống kém.

Theo y học cổ truyền, sử dụng nước hãm từ cành và lá é có thể giúp giảm cảm giác khó chịu ở đường tiêu hóa, đồng thời hỗ trợ quá trình tiêu hóa thức ăn diễn ra thuận lợi hơn.

Hỗ trợ giảm ho

Trong dân gian, lá é là một trong những thảo dược được sử dụng để giảm ho và làm dịu cổ họng. Người dân thường dùng lá hoặc toàn thân cây é phơi khô để hãm hoặc sắc lấy nước uống.

Một số trường hợp còn kết hợp với mật ong nhằm tăng hiệu quả làm dịu niêm mạc họng và giúp thức uống dễ sử dụng hơn.

Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp hỗ trợ, không thay thế thuốc điều trị đối với các bệnh lý hô hấp kéo dài hoặc nghiêm trọng.

Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe răng miệng

Theo các tài liệu y học dân gian, lá é có thể được sử dụng trong các bài thuốc hỗ trợ điều trị viêm lợi, chảy máu chân răng và tưa lưỡi. Lá é sau khi rửa sạch, giã nát thường được dùng để ngậm hoặc súc miệng, giúp làm sạch khoang miệng và hỗ trợ giảm tình trạng viêm nhiễm.

Nhờ đặc tính kháng khuẩn tự nhiên từ tinh dầu, loại lá này được nhiều người lựa chọn như một giải pháp hỗ trợ chăm sóc răng miệng tại nhà.

Lá é là một trong những thảo dược được sử dụng để giảm ho và làm dịu cổ họng (Ảnh minh họa)

Hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi

Không chỉ được dùng làm gia vị, lá é còn được sử dụng để ướp trà. Hương thơm đặc trưng của lá giúp mang lại cảm giác thư giãn, dễ chịu và giảm cảm giác mệt mỏi sau những giờ làm việc căng thẳng.

Một số người còn sử dụng trà lá é như thức uống hằng ngày nhằm hỗ trợ tinh thần tỉnh táo và thoải mái hơn.

Hỗ trợ các bệnh lý đường tiết niệu

Theo Đông y, lá é còn được sử dụng trong các bài thuốc hỗ trợ điều trị đái buốt, viêm bàng quang và viêm thận.

Một số bài thuốc dân gian dùng lá é tươi hoặc tinh dầu lá é với liều lượng phù hợp để hỗ trợ cải thiện triệu chứng. Tuy nhiên, việc sử dụng cần có sự hướng dẫn của chuyên gia y tế để đảm bảo an toàn.

Lưu ý khi sử dụng lá é trắng

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, lá é trắng không phải là dược liệu phù hợp với tất cả mọi người. Theo khuyến cáo, phụ nữ mang thai không nên sử dụng lá é, đặc biệt là tinh dầu lá é, do đặc tính cay nóng có thể ảnh hưởng không tốt đến thai kỳ.

Bên cạnh đó, người dùng cần tuân thủ liều lượng hợp lý, lựa chọn nguồn lá sạch, không chứa hóa chất hoặc thuốc bảo vệ thực vật.

Đối với những người đang điều trị bệnh hoặc sử dụng thuốc dài ngày, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng lá é như một vị thuốc hỗ trợ.

Lá é trắng không chỉ là loại rau gia vị tạo nên nét đặc trưng cho nhiều món ăn Việt Nam mà còn là vị thuốc dân gian có nhiều công dụng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả và đảm bảo an toàn, người dùng nên sử dụng đúng cách và tham khảo ý kiến chuyên gia khi cần thiết.