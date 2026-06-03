Sun Property khẳng định vị thế tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam

(VTC News) -

Cũng trong buổi lễ trao giải tối 2/6, ba dự án Blanca City, Charmora City và Xanh Island còn lần lượt được xướng tên tại các hạng mục giải thưởng quan trọng.

Khẳng định vị thế nhà phát triển bất động sản hàng đầu

Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tổ chức dưới sự chỉ đạo và bảo trợ của Bộ Xây dựng. Đây là giải thưởng có quy mô và uy tín cấp quốc gia, được tổ chức nhằm tôn vinh những doanh nghiệp, dự án và mô hình phát triển tiêu biểu của thị trường bất động sản Việt Nam.

Sun Property được vinh danh trong "Top 10 doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam".

Sau 9 tháng tuyển chọn, đánh giá và thẩm định nghiêm ngặt với hệ thống tiêu chí toàn diện, tiệm cận chuẩn mực quốc tế, Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II đã chính thức vinh danh những doanh nghiệp, dự án và thương hiệu tiêu biểu, triển vọng nhất của thị trường bất động sản.

Trong đó, Sun Property (thành viên Sun Group) được vinh danh trong “Top 10 doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam”.

Cùng với đó, ba dự án của Sun Group trải dài từ Bắc tới Nam cũng mang về các giải thưởng danh giá. Blanca City (Vũng Tàu) xuất sắc lọt vào "Top 10 dự án khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam".

Dự án Charmora City (Nha Trang) chiến thắng tại hạng mục "Top 10 dự án hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tiêu biểu nhất Việt Nam". Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island (Cát Bà) được vinh danh "Top 10 đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tiềm năng nhất Việt Nam".

Sun Property tiếp tục khẳng định vị thế nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam.

Với 4 giải thưởng gặt hái được, Sun Property tiếp tục khẳng định vị thế nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam.

Ông Nguyễn Cao Cường, Tổng Giám đốc Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group), cho biết, Sun Property luôn xác định phát triển bất động sản không đơn thuần là xây dựng sản phẩm để bán, mà là kiến tạo những hệ sinh thái sống - nghỉ dưỡng - thương mại - giải trí có khả năng tạo động lực tăng trưởng cho cả một vùng đất.

“Mỗi dự án đều được chúng tôi đầu tư bài bản từ quy hoạch, hạ tầng, cảnh quan, tiện ích cho tới chất lượng vận hành, với mục tiêu đem lại giá trị bền vững cho khách hàng, nhà đầu tư. Bên cạnh hiệu quả kinh doanh, thành công của dự án còn nằm ở việc tạo ra sự chuyển mình tích cực cho diện mạo đô thị, thúc đẩy du lịch, dịch vụ, nâng tầm chuẩn sống và gia tăng sức hút đầu tư cho địa phương trong dài hạn”, Tổng Giám đốc Sun Property nhấn mạnh.

Kiên định sứ mệnh đồng hành phát triển cùng các địa phương

Minh chứng cho thành công của triết lý mà Sun Property theo đuổi chính là 3 dự án tại 3 miền đất nước đã được Hội đồng giám khảo Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam vinh danh.

Dự án Blanca City (Vũng Tàu) nhận giải thưởng "Top 10 dự án khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam".

Tại Vũng Tàu, Blanca City được trao danh hiệu Top 10 dự án khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam. Danh hiệu đã phản ánh rõ triết lý phát triển lấy chất lượng sống làm trung tâm mà Sun Property theo đuổi tại dự án.

Tọa lạc bên bờ biển Bãi Sau – tâm điểm du lịch của Vũng Tàu, Blanca City sở hữu lợi thế hiếm có khi kết hợp không gian sống ven biển với hệ sinh thái tiện ích quy mô lớn ngay nội khu.

Từ bãi biển riêng gần 1km, chuỗi công viên cảnh quan, đại lộ hoa đến tổ hợp giải trí Sun World 15ha, khách sạn Marriott và trung tâm thương mại mặt biển quy mô lớn, cư dân có thể tận hưởng đầy đủ trải nghiệm nghỉ dưỡng, vui chơi, mua sắm và chăm sóc sức khỏe ngay nơi ở.

Phối cảnh dự án Blanca City (Vũng Tàu).

Sự cân bằng giữa không gian sống, cảnh quan thiên nhiên và hệ tiện ích đẳng cấp chính là yếu tố giúp Blanca City trở thành hình mẫu khu đô thị đáng sống tại các thành phố biển Việt Nam.

Dự án Charmora City (Khánh Hòa) được vinh danh tại hạng mục "Top 10 dự án hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tiêu biểu nhất Việt Nam".

Ở Khánh Hòa, Charmora City được vinh danh trong Top 10 dự án hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tiêu biểu nhất Việt Nam. Trên quy mô 227ha, dự án dành phần lớn diện tích cho mặt nước, cây xanh và không gian mở, với mật độ xây dựng chỉ 26,7%.

Đặc biệt, mô hình "Sponge City" (thành phố bọt biển) cùng hơn 60ha mặt nước giúp tăng khả năng điều tiết tự nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng môi trường sống.

Bên cạnh đó, hệ thống 3 đảo chức năng được quy hoạch bài bản cùng các tiện ích chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng và tổ hợp kinh tế đêm không chỉ tạo nên một đô thị hiện đại mà còn góp phần đồng hành cùng chiến lược phát triển bền vững của Khánh Hòa.

Phối cảnh dự án Charmora City (Khánh Hòa).

Trong khi đó, Xanh Island tại Cát Bà tiếp tục khẳng định sức hút của mô hình đô thị nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp khi được trao giải Top 10 đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tiềm năng nhất Việt Nam. Nằm tại trung tâm đảo Cát Bà – một trong những điểm đến nổi bật nhất miền Bắc, dự án được định hướng trở thành đô thị nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp theo mô hình “Net Zero”.

Dự án Xanh Island (Cát Bà) nhận giải thưởng "Top 10 đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tiềm năng nhất Việt Nam".

Không chỉ sở hữu vị trí đắc địa giữa vịnh biển và rừng nguyên sinh, Xanh Island còn được phát triển như một hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu lưu trú, trải nghiệm và đầu tư dài hạn.

Phối cảnh dự án Xanh Island (Cát Bà).

Các giải thưởng cho thấy sự đa dạng trong danh mục sản phẩm của Sun Property, đồng thời phản ánh xu hướng phát triển mới của thị trường, nơi giá trị sống, trải nghiệm và khả năng vận hành khai thác lâu dài ngày càng được đề cao.