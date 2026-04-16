Sự biến mất bí ẩn của 'Lý Tiểu Long nhí' trong nhiều năm

Ngày 16/4, tài khoản Instagram Ryusei Imai do bố quản lý đăng tải lời chúc sinh nhật anh.

"Chúc mừng sinh nhật Ryusei ngày 16/4", bài viết ngắn gọn đính kèm bức ảnh hồi nhỏ của Ryusei Imai. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của người theo dõi.

Dưới phần bình luận, không ít người để lại lời chúc mừng, đồng thời bộc lộ sự tò mò về tình hình hiện tại của Imai, mong anh sớm xuất hiện trở lại: "Chúc mừng sinh nhật 'Lý Tiểu Long' nhí, chúng tôi nhớ cậu lắm, mong cậu sớm trở lại", "Giờ cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi nhỉ", "Giờ cậu đang ở đâu thế, không thấy video hay hình ảnh gì?"...

Imai nổi tiếng với hình ảnh "Lý Tiểu Long nhí".

Sự tò mò này đến từ việc Imai đã "biến mất" khỏi mạng xã hội cũng như các phương tiện truyền thông từ năm 2019. Trang Instagram đại diện có hơn 400.000 người theo dõi của anh cũng đã chuyển về chế độ riêng tư từ lâu.

Lần gần nhất tài khoản này hoạt động là sinh nhật Imai năm 2025, với bài đăng chúc mừng đơn giản tương tự và một tấm hình cũ.

Với những người thường xuyên theo dõi mạng xã hội, đặc biệt là người yêu thích ngôi sao võ thuật Lý Tiểu Long, Ryusei Imai (sinh năm 2010, Nhật Bản) không phải cái tên xa lạ. Từ khoảng năm 2015, cậu bé trở nên nổi tiếng, được gắn với biệt danh "Lý Tiểu Long nhí" hay "truyền nhân Lý Tiểu Long" nhờ các video múa côn nhị khúc trong trang phục màu vàng gắn với hình ảnh ngôi sao võ thuật.

Thời điểm đó, Imai khiến nhiều người thán phục khi thức dậy từ 6h hàng ngày, tập các bài tập cơ, động tác căng giãn trong khoảng 1,5 tiếng rồi đi học. Sau khi tan trường, cậu tiếp tục chạy bộ, tập đá cao hay luyện côn nhị khúc trong 2 tiếng với sự hướng dẫn của bố.

Ở tuổi lên 9, Imai sở hữu thân hình cơ bắp, có thể dễ dàng thực hiện các bài chống đẩy bằng 2 ngón tay hay chống đẩy 100 lần trong 2 phút. Nhờ hình ảnh đặc biệt, Imai cũng được mời xuất hiện trên chương trình truyền hình nhiều nước, tham gia diễn xuất trong các dự án như The Little Bruce Lee, hợp tác với Tăng Chí Vỹ, hay Tân Ô long viện năm 2018.

Tuy nhiên từ năm 2019, Imai gần như vắng bóng tại các sự kiện, tài khoản mạng xã hội cũng không còn cập nhật hình ảnh cuộc sống hay các dự án như trước, cũng không giải thích lý do. Nhiều người đoán rằng gia đình muốn để Imai có cuộc sống bình thường, hoàn thành việc học ở trường thay vì cuốn vào sự nổi tiếng hay showbiz quá sớm.

Hiện ở tuổi 16, hình ảnh, cuộc sống hiện tại của Imai vẫn là điều khiến nhiều người tò mò.