Chỉ 1 cái bắt tay, Lý Tiểu Long khiến cao thủ Nhật Bản phải nể

Kurata Yasuaki sinh ra tại tỉnh Ibaraki (Nhật Bản) năm 1946. Ông tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Nihon. Kurata có nền tảng võ thuật tốt do là võ sư karate thất đẳng và nhu đạo (judo) tam đẳng. Cha ông từng dặn: "Hãy giỏi cả cận chiến (vật) lẫn tấn công tầm xa (đòn đánh)". Do vậy ông đã tham gia câu lạc bộ judo khi học trung học và sau này học cả Aikido.

Dù theo đại học ở Nhật Bản, ông đã thay đổi ý định và muốn trở thành diễn viên võ thuật: "Những lý thuyết sân khấu của Stanislavski và mọi thứ tương tự quá khó hiểu. Tôi toàn ngủ gật trên lớp, nên tôi nghĩ nó không dành cho mình”.

Con đường đóng phim của Kurata bắt đầu với điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) do ở Nhật Bản, ông hầu như chỉ đóng các vai phụ mờ nhạt. Sau khi tốt nghiệp đại học, Kurata vừa làm bán thời gian tại một nhà hàng vừa theo đuổi nghiệp diễn. Bước ngoặt đến khi ông 24 tuổi: ông vượt qua buổi thử vai của hãng phim Hồng Kông (Trung Quốc) danh tiếng Shaw Brothers và nhanh chóng trở thành ngôi sao với tư cách là diễn viên hành động có thể đảm nhận các vai phản diện.

Lúc bấy giờ, phim hành động võ thuật đang cực thịnh tại Hồng Kông (Trung Quốc). Kỹ năng karate, judo và aikido của Kurata Yasuaki đã được ghi nhận, dẫn đến lời mời tham gia một đợt quay phim kéo dài hai tuần. Kurata bộc bạch: "Ở Nhật Bản không có việc, tôi nghĩ mình cứ đi xem sao đã. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là đóng được một bộ phim để làm kỷ niệm là tốt rồi”.

Ngành điện ảnh Hồng Kông vận hành rất khác Nhật Bản, khi nhiều diễn viên trẻ gần như không có kinh nghiệm được đưa thẳng vào phim trường mà không qua đào tạo hay chuẩn bị. Họ không được phát kịch bản, chỉ đến ngày quay mới nhận tờ giấy tóm tắt nội dung cảnh diễn. Mọi thứ phụ thuộc vào ý tưởng trong đầu đạo diễn, khiến diễn viên không thể chuẩn bị trước. Tuy nhiên, chính sự ngẫu hứng này lại tạo nên bầu không khí làm việc đặc biệt.

"Tôi cảm thấy mình chỉ cần tập trung vào các pha hành động. Mỗi ngày đều rất vui. Tôi nhận ra rằng làm phim thú vị đến thế này”, Kurata nhớ lại.

Kurata Yasuaki đã góp mặt trong rất nhiều bộ phim Nhật Bản và châu Á, được mệnh danh là “Con rồng Nhật Bản”. Ông từng xuất hiện trong bộ phim truyền hình hình sự “G-Men ’75” (phát sóng từ năm 1975 đến 1982) và để lại ấn tượng mạnh mẽ với vai Thanh tra Yasuaki Kusano.

Trong sự nghiệp lẫy lừng, Kurata Yasuaki đã có những trận thực chiến kinh điển trên màn ảnh với dàn sao hạng A của xứ Cảng thơm: Thành Long, Hồng Kim Bảo trong "Hạ nhật phúc tinh" (1985), Châu Nhuận Phát trong "Nguyên Chấn Hiệp và Vệ Tư Lý" (1986), Lý Liên Kiệt trong "Tinh Võ Anh Hùng" (1994) và Chân Tử Đan trong "Huyền thoại Trần Chân" (2010). Dù đã bước sang thế kỷ 21, ông vẫn hoạt động bền bỉ với hơn 100 tác phẩm quốc tế như "Đại thượng hải" (2013) hay "Truy đuổi" (Manhunt - 2017).

Vào thập niên 1970, Lý Tiểu Long đã mê hoặc cả thế giới điện ảnh. Là diễn viên cùng thời, Kurata có mối quan hệ vô cùng thân thiết với Lý Tiểu Long.

Trong một clip phỏng vấn, Kurata đã tiết lộ lần đầu gặp gỡ Lý Tiểu Long khi ông đang thực hiện bộ phim thứ hai của mình là Fist of Fury (Tinh Võ Môn). Vào khoảng năm 1970, Kurata có quen một người tên là Robert Chen tại một tiệm bowling. Robert vốn là bạn của Lý Tiểu Long và đã dẫn Kurata tới gặp ông.

Lúc đó, biệt danh “Lý Tam Cước” của Lý Tiểu Long mà Robert Chen đề cập đã khiến Kurata rất tò mò. Thế là cả hai tới trường quay của hãng Golden Harvest

Kurata vẫn nhớ như in hình ảnh Lý Tiểu Long phanh ngực bước đi trong phim trường. Ban đầu, ông hình dung Lý Tiểu Long phải cao ráo hơn, nhưng thực tế trông Lý Tiểu Long khá nhỏ nhắn. Dù vậy, Kurata nhanh chóng bị cuốn hút bởi cách nói chuyện của Lý Tiểu Long. Cả hai thậm chí đã say sưa thảo luận về võ thuật, từ Aikido cho đến Judo.

Điều khiến Kurata ấn tượng nhất là cái bắt tay rắn chắc của Lý Tiểu Long. Thông thường khi ai đó gồng sức mạnh ở tay, cơ mặt họ sẽ lộ vẻ căng thẳng. Nhưng với Lý Tiểu Long, ông vẫn giữ nụ cười tươi trên môi trong khi bàn tay lại cứng như sắt thép. Chính khoảnh khắc đó đã khiến Kurata nhận ra: "Đây thực sự là một cao thủ đích thực".

Trong một cuộc phỏng vấn khác với tờ SCMP, Kurata nói về Lý Tiểu Long: “Lý Tiểu Long không phải là một người to lớn, nhưng anh ấy rất sắc bén. Anh ấy nghiên cứu võ thuật Nhật Bản và hỏi tôi rất nhiều câu hỏi. Tôi nhớ mình đã dành rất nhiều thời gian để thảo luận về võ thuật với anh ấy bằng cả ngôn ngữ cơ thể lẫn cử chỉ tay. Có một cảnh trong phim anh ấy sử dụng côn nhị khúc, và chính tôi là người đã tặng anh ấy bộ côn nhị khúc thực sự được sử dụng trong võ cổ truyền Ryukyu”.

“Tôi vẫn nhớ như in cái bắt tay chặt đầy lôi cuốn khi anh ấy nói: 'Xin chào, tôi là Lý Tiểu Long”, Kurata kể lại.

“Tôi thường xuyên uống cà phê tại nhà của Lý Tiểu Long ở Cửu Long Đường và thảo luận về triết lý võ thuật. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy muốn dùng kung fu của mình để gây ảnh hưởng đến cả thế giới, lúc đó tôi cứ nghĩ anh ấy chỉ đang khoác lác. Nhưng chiều sâu tư duy của anh ấy thực sự khiến tôi kinh ngạc. Sẽ không bao giờ có một Lý Tiểu Long thứ hai”, diễn viên võ thuật Nhật Bản khẳng định.

Kurata đã sở hữu hơn 100 bộ phim trong sự nghiệp, trong đó có hơn 60 tác phẩm được thực hiện tại Hồng Kông (Trung Quốc). Đáng tiếc ông chưa tham gia phim nào của Lý Tiểu Long. Mặc dù thường xuyên được giao các vai phản diện người Nhật, ông cho biết mình luôn cảm thấy thoải mái với những vai diễn này.

"Đó chỉ là diễn xuất thôi, và hãy nhớ rằng, đóng vai kẻ ác thực tế đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn là đóng vai người tốt”, Kurata mỉm cười chia sẻ.

"Xã hội thời đó còn nghèo và con người luôn khao khát cái ăn. Những người trẻ tuổi phải vật lộn trong mọi khía cạnh của cuộc sống, và chính điều đó đã rèn luyện khả năng chịu đựng", ông nói khi hồi tưởng lại những ngày đầu khởi nghiệp vào thập niên 1970.

Kurata nói tiếp: “Thế hệ mới ngày nay có xu hướng lo sợ sự đau đớn, mệt mỏi và gian khổ, điều đó khiến võ thuật không còn phổ biến như những năm 70 nữa”. Ông đưa ra lời khuyên cho những người trẻ theo đuổi võ thuật: “Một ngày có 24 giờ. Hãy dành ra 2 giờ trong số đó để rèn luyện ý chí của mình”.