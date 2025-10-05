(VTC News) -

Trận chung kết của giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 khu vực phía Bắc 2025 là cuộc đọ sức giữa Công đoàn CAND và Công đoàn Ngân hàng Việt Nam 2025. Trận đấu được chờ đợi bởi hai đội sở hữu lực lượng mạnh, xuất hiện một số ngôi sao "phủi" đang công tác trong các đơn vị thuộc ngành.

Thực tế, với dàn cầu thủ của mình, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam thi đấu tốt hơn và gây sức ép lớn lên phần sân của Công đoàn CAND. Xuân Sáng - người thường được biết đến với biệt danh Sáng "Persie" thi đấu nổi bật trên sân. Đáng tiếc, nỗ lực của anh chưa thể giúp Công đoàn Ngân hàng Việt Nam ghi bàn trong hiệp 1.

Công đoàn CAND vô địch giải bóng đá công nhân, viên chức khu vực phía Bắc 2025.

Sang hiệp 2, Công đoàn CAND tiếp tục phòng ngự chắc chắn. Họ không để đối phương xuyên thủng mành lưới. Một chút thiếu may mắn khiến thầy trò HLV Nguyễn Quốc Long chưa thể ghi bàn và bước vào loạt sút luân lưu.

Đáng tiếc, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lại thiếu đi sự sắc sảo và đành chấp nhận mất chức vô địch khu vực phía Bắc vào tay Công đoàn CAND.

Vòng loại khu vực phía Bắc có 16 đội bóng tham dự, gồm: Công đoàn Bắc Ninh 1, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn Ninh Bình, Công đoàn TP. Hải Phòng, Công đoàn Điện Biên, Công đoàn Hưng Yên, Công đoàn TP. Hà Nội, Công đoàn Bắc Ninh 2, Công đoàn Phú Thọ, Công đoàn Y tế Việt Nam, Công đoàn Công an Nhân dân, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Công đoàn Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước, VPBank, Agribank.

16 đội bóng sẽ được chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn ra 4 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng vào Tứ kết. Các trận Tứ kết được tổ chức theo thể thức loại trực tiếp. Bốn đội giành quyền vào Bán kết sẽ đồng thời nhận vé tham dự Vòng chung kết toàn quốc. Trong khi đó, 4 đội dừng bước ở Tứ kết sẽ tiếp tục thi đấu play-off nhằm chọn ra 2 tấm vé còn lại dự Vòng chung kết.

Tổng giải thưởng của Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 tại vòng loại khu vực phía Bắc lên đến 170 triệu đồng.