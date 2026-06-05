Xác minh tài xế lái Porsche 'drift' nhiều vòng, gây náo loạn khu đô thị Sala

(VTC News) -

Video: Tài xế lái Porsche drift nhiều vòng, gây náo loạn khu đô thị Sala.

Ngày 5/6, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc ô tô hiệu Porsche thực hiện nhiều pha drift (đánh lái tạo trượt bánh) trên đường Nguyễn Cơ Thạch, thuộc khu đô thị Sala, phường An Khánh, TP.HCM.

Công an phường An Khánh đang xác minh tài xế Porsche drift nhiều vòng, gây náo loạn khu đô thị Sala. (Ảnh: Cắt từ clip)

Theo hình ảnh trong clip, thời điểm xảy ra vụ việc, tuyến đường khá vắng phương tiện qua lại. Tài xế điều khiển xe liên tục thực hiện các màn drift, quay vòng tại chỗ nhiều lần giữa lòng đường, kèm tiếng động cơ gầm rú lớn.

Đáng chú ý, chiếc xe đã thực hiện khoảng 4 vòng xoay liên tiếp trước khi rời khỏi hiện trường. Toàn bộ diễn biến được người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường An Khánh đã phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, truy tìm người điều khiển phương tiện để làm việc, làm rõ hành vi và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông; không thực hiện các hành vi điều khiển phương tiện mang tính biểu diễn, gây mất an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.

Trước đó, năm 2024 Công an TP Hà Nội cũng tạm giữ tài xế taxi 'drift' gây náo loạn đường phố.

Cụ thể, trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh một chiếc taxi màu trắng nhãn hiệu Thanh Nga BKS: 30E-415.xx chạy ngược chiều với tốc độ cao trên đường Phạm Hùng, đoạn trước cửa Bến xe khách Mỹ Đình.

Khi ngược chiều đến ngã tư Phạm Hùng - Nguyễn Hoàng - Tôn Thất Thuyết, lái xe tiếp tục điều khiển quay đầu xe bất ngờ trước hàng loạt phương tiện đang chờ đèn đỏ làm nhiều người hoảng sợ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Phòng CSGT Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc xác minh. Ngay sau đó, CSGT tìm ra xe ô tô BKS 30E-415.xx đang lưu thông trên đường nên yêu cầu lái xe đưa phương tiện về Đội CSGT đường bộ số 6 để làm rõ.

Lực lượng chức năng xác định Ngô Mạnh C. là tài xế "drift" xe taxi náo loạn đường Phạm Hùng vào sáng cùng ngày. Tại cơ quan công an, Ngô Mạnh C. (SN 1983, Hà Nội) khai nhận hành vi điều khiển taxi vi phạm như clip đăng tải trên mạng xã hội.