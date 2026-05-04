Porsche tăng tốc tích trữ Macan chạy xăng trước giờ 'khai tử'

(VTC News) -

Sau khi dòng 718 Boxster và Cayman ngừng sản xuất từ tháng 10/2025, Porsche tiếp tục thu hẹp danh mục xe động cơ đốt trong khi tuyên bố "khai tử" Macan bản xăng. Chiếc Macan cuối cùng sẽ rời dây chuyền lắp ráp tại nhà máy Leipzig (Đức) vào mùa hè năm nay.

Khác với thông lệ giảm dần sản lượng trước khi dừng hẳn một mẫu xe, Porsche đang tăng tốc sản xuất Macan động cơ đốt trong trong giai đoạn cuối.

Theo ông Jochen Breckner, thành viên Hội đồng phụ trách Tài chính và Công nghệ của hãng, Porsche đang tích trữ xe nhiều nhất có thể, tùy theo năng lực sản xuất và nguồn cung linh kiện. Lượng xe này được kỳ vọng đủ đáp ứng nhu cầu tại một số thị trường đến năm 2027.

Dù đã ra mắt hơn một thập kỷ, Macan bản động cơ đốt trong vẫn duy trì sức hút mạnh, đặc biệt tại thị trường Mỹ. Porsche cho biết sẽ ưu tiên phân bổ sản lượng cho khu vực này nhằm tối đa hóa doanh số trước khi mẫu xe chính thức bị khai tử.

Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược này là việc chấm dứt ưu đãi thuế 7.500 USD dành cho xe điện tại Mỹ, khiến sức cạnh tranh của Macan thuần điện suy giảm.

Trong bối cảnh đó, việc đẩy mạnh nguồn cung phiên bản động cơ đốt trong được xem là giải pháp ngắn hạn để bù đắp doanh số.

Số liệu bán hàng quý I/2026 cho thấy Macan động cơ đốt trong (ICE) vẫn bán chạy hơn phiên bản thuần điện (EV). Cụ thể, Porsche đã bàn giao 10.130 xe bản ICE, cao hơn 2.051 xe so với Macan EV.

Porsche xác nhận đang phát triển một mẫu crossover hoàn toàn mới sử dụng động cơ đốt trong, định vị dưới Cayenne và dự kiến ra mắt vào năm 2028. Dự án nằm trong thỏa thuận hợp tác trị giá 1 tỷ euro với Audi.

Mẫu xe mới chia sẻ nền tảng với Audi Q5 nhưng Porsche nhấn mạnh sản phẩm sẽ được phát triển theo định hướng riêng, đảm bảo đặc trưng vận hành và công nghệ của thương hiệu, thay vì chỉ là phiên bản "đổi logo".

Việc Macan động cơ đốt trong dừng sản xuất trong khi mẫu kế nhiệm chưa ra mắt sẽ tạo ra khoảng trống sản phẩm trong vài năm tới.

Trong bối cảnh doanh số Porsche đang chịu áp lực tại một số thị trường lớn như Trung Quốc, hãng được cho là cần thêm các mẫu xe phổ thông hơn để duy trì đà tăng trưởng.