Siêu tàu sân bay Mỹ USS Gerald R. Ford trở lại 'điểm nóng' Trung Đông

Tàu sân bay, chiến hạm lớn nhất thế giới, đã quay trở lại Trung Đông sau khi hoàn tất sửa chữa sau một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, theo các quan chức quốc phòng Mỹ.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford cập căn cứ hải quân Souda Bay trên đảo Crete, Hy Lạp, ngày 23/3/2026. (Ảnh: REUTERS/Makis Kartsonakis)

Theo AP, hai quan chức giấu tên cho biết con tàu đã vượt kênh đào Suez cùng hai tàu khu trục USS Mahan và USS Winston S. Churchill, hiện hoạt động tại Biển Đỏ.

Trước đó, USS Gerald R. Ford được triển khai tới khu vực từ giai đoạn đầu xung đột Mỹ - Iran. Tuy nhiên, tàu phải rút về Đông Địa Trung Hải để sửa chữa sau một vụ cháy lớn tại khu giặt là, khiến khoảng 600 thủy thủ tạm thời không có chỗ nghỉ. Sau hơn một tháng khắc phục sự cố, tàu đã quay trở lại khu vực tác chiến.

Việc tái triển khai nhóm tàu USS Gerald R. Ford nằm trong nỗ lực của quân đội Mỹ nhằm duy trì trạng thái sẵn sàng, trong trường hợp phải nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran nếu lệnh ngừng bắn không được duy trì.

Hiện Mỹ duy trì nhiều tàu sân bay tại khu vực Trung Đông. Bên cạnh USS Gerald R. Ford ở Biển Đỏ, tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang hoạt động tại Biển Ả Rập. Trong khi đó, tàu sân bay USS George H. W. Bush cũng đang trên đường tới khu vực và hiện ở ngoài khơi Nam Phi.

Căng thẳng xoay quanh eo biển Hormuz tiếp tục leo thang. Theo CNN, quân đội Iran ngày 17/4 cảnh báo có thể đóng cửa các tuyến hàng hải quan trọng tại Biển Đỏ, Vịnh Ba Tư và Biển Oman nếu Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng của nước này.

Thiếu tướng Ali Abdollahi, Tư lệnh Bộ chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbiya, gọi động thái của Mỹ là “bất hợp pháp” và cho rằng nếu tiếp diễn, đây sẽ bị coi là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Theo hãng tin nhà nước Tasnim, ông nhấn mạnh Iran “sẽ không cho phép hoạt động xuất nhập khẩu tiếp diễn” tại các vùng biển nêu trên trong điều kiện hiện tại.

Dù không có đường bờ biển giáp Biển Đỏ, Iran vẫn duy trì ảnh hưởng tại khu vực thông qua các lực lượng đồng minh, đặc biệt là Houthi ở Yemen – nhóm từng nhiều lần tấn công tàu thuyền qua lại tuyến hàng hải này.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cũng cảnh báo Iran có thể tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz nếu Mỹ không dỡ bỏ phong tỏa các cảng của nước này, đồng thời gọi các tuyên bố của Tổng thống Trump là "sai sự thật".

Ông Ghalibaf cho rằng ông Trump đã đưa ra “7 tuyên bố trong một giờ và cả 7 đều sai”, song không nêu cụ thể nội dung. “Họ không giành chiến thắng trong chiến sự bằng những lời nói dối này và chắc chắn cũng sẽ không đạt được điều gì trong đàm phán”, ông nói về phía Washington.

Phát biểu trên mạng xã hội X, Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh việc eo biển Hormuz mở hay đóng “được quyết định trên thực địa, không phải trên mạng xã hội”, đồng thời cho biết tàu thuyền phải đi theo “tuyến đường chỉ định” và có “sự cho phép của Iran”.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf gặp Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan Asim Munir tại Tehran, Iran, ngày 16/4/2026. (Ảnh: Văn phòng Chủ tịch Quốc hội Iran/WANA/Reuters)

Trước đó, Iran tuyên bố đã mở hoàn toàn eo biển Hormuz cho tàu thương mại. Tuy nhiên, ông Trump khẳng định lệnh phong tỏa của Mỹ đối với tàu và cảng Iran vẫn “được duy trì toàn diện” cho đến khi đạt được thỏa thuận.

Dữ liệu từ công ty Kpler cho thấy hoạt động qua lại eo biển vẫn bị giới hạn trong các hành lang hàng hải cần sự chấp thuận của Iran, trong bối cảnh lưu lượng tàu thuyền qua khu vực này vẫn ở mức hạn chế.