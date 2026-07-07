Siêu Sale 7.7 tại MediaMart: Điều hòa, TV, tủ lạnh đồng loạt giảm sâu

(VTC News) -

Đây là một trong những điểm nhấn của chuỗi khuyến mại tháng 7, mang đến cơ hội mua sắm tiết kiệm cho người tiêu dùng trong mùa cao điểm hè.

Chương trình tập trung vào các nhóm sản phẩm có nhu cầu cao trong tháng 7 như điều hòa, quạt mát, quạt điều hòa, tivi màn hình lớn, tủ lạnh, máy giặt, máy lọc nước và gia dụng nhà bếp. Đây đều là những mặt hàng được nhiều gia đình quan tâm trong thời điểm nắng nóng, nhu cầu làm mát, bảo quản thực phẩm và nâng cấp không gian sống tăng mạnh.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều sản phẩm được áp dụng mức giá ưu đãi đặc biệt, giảm đến 50% tùy ngành hàng và model. Riêng nhóm gia dụng Coex/Roler từ 2 triệu đồng có thêm ưu đãi giảm 10%, tối đa 500.000đ theo điều kiện chương trình, giúp khách hàng dễ dàng sắm thêm thiết bị thiết thực cho gia đình.

Điều hòa, quạt mát, giải nhiệt nắng hè

Với thông điệp “Mua 1 lần – Mát dài lâu, không lo phát sinh chi phí”, khách hàng mua sắm điều hòa tại các siêu thị MediaMart trên toàn quốc trong tháng 7 được hưởng loạt quyền lợi như miễn phí vật tư công lắp đến 1,5 triệu đồng, tặng quà lên đến 2 triệu đồng, phiếu mua hàng 1 triệu đồng, bảo hành 1 năm và trả góp 0% lãi suất.

Một số model nổi bật trong chương trình gồm Điều hòa Coex 1 chiều 9000BTU Inverter siêu tiết kiệm điện, làm lạnh siêu tốc, giảm 44%, giá cực sốc chỉ 4.990.000đ; Điều hòa Casper 1 chiều Inverter 9250BTU tiết kiệm điện, chi phí sử dụng chỉ từ 4.000đ/đêm, giảm 27%, giá siêu sốc 5.490.000đ.

Ngoài ra, Điều hòa Panasonic 1 chiều 12.000BTU với khả năng làm lạnh nhanh, lọc bụi mịn, Inverter tiết kiệm điện thông minh, giảm 27%, giá chỉ 12.490.000đ.

Ngoài các model điều hòa giá sốc, khách hàng cũng có thêm nhiều lựa chọn làm mát tiết kiệm như Quạt treo tường Coex giảm 40%, còn 590.000đ và Quạt điều hòa Kangaroo 35 lít giảm 43%, giá cực hời 2.190.000đ. Các mức giá ưu đãi trên chỉ áp dụng trong chương trình Siêu sale 7.7 mua gì cũng rẻ, số lượng có hạn.

Mua TV size to giá hời - Chốt deal trước thềm chung kết World Cup

Tháng 7, World Cup tiếp tục sôi động với loạt trận cuối, nhóm TV màn hình lớn trong chương trình siêu sale 7.7 tại MediaMart được giảm sâu, giúp khách hàng dễ dàng nâng cấp trải nghiệm xem bóng đá, phim ảnh và giải trí gia đình với mức giá cực hấp dẫn.

Nổi bật có Android TV Coex 4K UHD 50 inch 50UT7002X, màn hình lớn chuẩn nét 4K UHD, cho từng pha bóng thêm sắc nét, giảm 48%, giá chỉ 6.690.000đ; Smart Tivi 4K UHD LG 55 inch 55UA8450PSA ThinQ AI giảm 40%, giá sốc 9.490.000đ. Đặc biệt, Smart Tivi LG 4K 75 inch 75UR7550PSC màn hình siêu lớn, phù hợp cho cả gia đình cùng thưởng thức các trận cầu đỉnh cao, giảm tới 51%, giá siêu hời chỉ 15.770.000đ….

Tủ lạnh, máy giặt giá sốc 7.7: Nâng cấp nhà cửa, tiết kiệm chi phí

Với nhu cầu tích trữ thực phẩm và chăm sóc quần áo cho gia đình, nhóm tủ lạnh – máy giặt trong chương trình Siêu sale 7.7 tại MediaMart cũng được giảm sâu, nhiều sản phẩm giá sốc số lượng có hạn.

Nổi bật có Tủ lạnh Samsung Inverter 305 lít giúp thực phẩm tươi ngon lâu hơn, lưu trữ nhiều hơn và tiết kiệm điện hơn, giảm 27%, giá chỉ 8.490.000đ. Tủ lạnh Side By Side Coex Inverter 525 lít thiết kế sang trọng cho không gian bếp hiện đại, giảm tới 50%, giá siêu sốc 10.490.000đ.

Ở nhóm máy giặt, Máy giặt lồng ngang Toshiba Inverter 10.5kg giặt sạch vượt trội, chăm sóc quần áo chuẩn chuyên gia, giảm 27%, giá chỉ 7.690.000đ. Đặc biệt, Máy giặt lồng ngang Coex AI DD Inverter 10.5kg tự động nhận diện chất liệu vải, bảo vệ quần áo tối ưu, giảm 50%, giá sốc chỉ 5.490.000đ.

Laptop, smartphone giá tốt chốt liền

Nhóm công nghệ trong chương trình Siêu sale 7.7 mua gì cũng rẻ tại MediaMart cũng có nhiều ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng cần nâng cấp thiết bị học tập, làm việc và giải trí. Nổi bật có Laptop Acer Core i5 giảm 16%, giá chỉ còn 15.990.000đ; Samsung A17 4G 8GB/128GB giá chỉ 4.577.000đ và OPPO A5i Pro 8GB/128GB giảm còn 5.777.000đ….số lượng có hạn.

Đáng chú ý, MediaMart cũng đẩy mạnh các gói mua sắm đồng bộ cho gia đình, căn hộ, nhà mới với thông điệp mua đúng nhu cầu – lợi hơn khi mua combo. Khách hàng có thể kết hợp nhiều nhóm sản phẩm như tivi, điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, quạt mát, máy lọc nước hoặc đồ gia dụng để tối ưu chi phí mua sắm.

Bên cạnh ưu đãi về giá, chương trình còn đi kèm nhiều chính sách hỗ trợ như trả góp 0%, giao hàng – lắp đặt theo chính sách hiện hành, quà tặng theo từng sản phẩm và các chương trình mua kèm hấp dẫn. Một số sản phẩm giá sốc được áp dụng số lượng giới hạn, ưu tiên khách hàng mua sớm trong thời gian diễn ra chương trình.

Khách hàng có thể mua sắm trực tiếp tại hệ thống siêu thị MediaMart trên toàn quốc, đặt hàng qua website chính thức https://mediamart.vn/ hoặc liên hệ hotline bán hàng 1900 6788 để được tư vấn. Siêu sale 7.7 mua gì cũng rẻ áp dụng trong thời gian ngắn, số lượng sản phẩm khuyến mại có hạn.