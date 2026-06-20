Siêu máy tính dự đoán Hà Lan vs Thụy Điển, bảng F World Cup 2026

(VTC News) -

Hà Lan gặp Thụy Điển lúc 0h ngày 21/6 trong khuôn khổ bảng F World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV10 và VTV6. Đây là cuộc đối đầu có ảnh hưởng lớn đến cục diện bảng đấu, bởi Thụy Điển đang có lợi thế sau chiến thắng đậm trước Tunisia. Hà Lan cần 3 điểm để nắm quyền chủ động sau trận hòa Nhật Bản.

Các mô hình dự đoán quốc tế vẫn đánh giá Hà Lan nhỉnh hơn, với xác suất chiến thắng khoảng 58%. Dù vậy, con số này không dự báo trận đấu dễ dàng cho "cơn lốc màu da cam". Thụy Điển đang có đà tâm lý tốt, hàng công đạt hiệu suất cao và sở hữu cặp tiền đạo đủ khả năng gây áp lực liên tục lên hàng thủ Hà Lan.

Hà Lan có cơ hội thắng cao hơn trong trận gặp Thụy Điển. (Ảnh: Reuters)

Siêu máy tính dự đoán Hà Lan vs Thụy Điển

Dữ liệu nhận định trận Hà Lan vs Thụy Điển nghiêng về Hà Lan, nhưng khoảng cách chuyên môn không quá lớn nếu đặt trong bối cảnh hiện tại của bảng F. Hà Lan có lực lượng đồng đều hơn, nhiều cầu thủ chơi ở các giải hàng đầu châu Âu và vẫn được xem là đội có chất lượng đội hình nhỉnh hơn Thụy Điển.

Tuy nhiên, trận hòa 2-2 trước Nhật Bản đặt ra nhiều câu hỏi cho đội bóng của HLV Ronald Koeman. Hà Lan hai lần vượt lên nhưng không bảo toàn được lợi thế. Vấn đề không chỉ nằm ở hàng thủ, mà còn ở khả năng kiểm soát nhịp trận khi đối thủ tăng cường pressing và chuyển trạng thái nhanh.

Thụy Điển bước vào trận này với trạng thái trái ngược. Chiến thắng 5-1 trước Tunisia giúp đội bóng Bắc Âu chiếm lợi thế lớn về điểm số lẫn hiệu số. Kết quả đó cũng cho thấy hàng công Thụy Điển đang có sự kết nối tốt, đặc biệt ở khả năng tận dụng khoảng trống sau lưng hàng thủ đối phương.

Hà Lan có cơ hội thắng cao hơn

Hà Lan được đánh giá cao hơn nhờ khả năng kiểm soát bóng và chất lượng ở tuyến giữa. Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch và Tijjani Reijnders là bộ ba có thể giúp đội bóng áo cam giữ nhịp, thoát pressing và đưa bóng lên cho nhóm tấn công phía trên.

Nếu De Jong có đủ không gian để điều phối, Hà Lan có thể đẩy Thụy Điển lùi sâu. Khi đó, Cody Gakpo, Donyell Malen hoặc Crysencio Summerville sẽ có nhiều cơ hội khai thác hai biên, kéo giãn hàng thủ 3 hoặc 5 người của đối thủ.

Một điểm quan trọng khác là Hà Lan có nhu cầu thắng rõ ràng hơn. Sau trận hòa Nhật Bản, họ không thể tiếp tục đánh rơi điểm nếu muốn cạnh tranh ngôi đầu hoặc ít nhất tạo lợi thế trước lượt cuối gặp Tunisia. Yếu tố áp lực có thể khiến Hà Lan nhập cuộc quyết liệt hơn, nhưng cũng buộc họ phải cân bằng tốt giữa tấn công và phòng ngự.

Thụy Điển trông cậy nhiều vào Isak và Gyokeres. (Ảnh: Reuters)

Cơ hội của Thụy Điển

Cơ hội của Thụy Điển nằm ở khả năng chuyển trạng thái. Alexander Isak và Viktor Gyokeres là cặp tiền đạo có tốc độ, thể hình và khả năng độc lập tác chiến tốt. Nếu Hà Lan dâng cao và mất bóng ở giữa sân, Thụy Điển có đủ công cụ để phản công trực diện.

Trận hòa Nhật Bản cho thấy hàng thủ Hà Lan chưa thật sự chắc chắn khi bị kéo vào các pha bóng tốc độ. Virgil van Dijk vẫn là thủ lĩnh phòng ngự, nhưng khoảng trống hai bên trung vệ và sau lưng hậu vệ biên có thể trở thành điểm khai thác của Thụy Điển.

Đội bóng Bắc Âu cũng có thể chọn cách chơi thực dụng hơn so với trận gặp Tunisia. Thay vì kiểm soát bóng nhiều, Thụy Điển có thể lùi thấp, giữ cự ly đội hình và chờ thời điểm đưa bóng nhanh lên tuyến trên. Nếu họ ghi bàn trước, trận đấu sẽ trở nên rất khó lường vì Hà Lan buộc phải mở rộng đội hình để tấn công.

Dự đoán kịch bản trận Hà Lan vs Thụy Điển

Hà Lan - Thụy Điển: Đội nào thắng?

Kịch bản dễ xảy ra là Hà Lan kiểm soát bóng nhiều hơn, trong khi Thụy Điển chờ cơ hội phản công. Trận đấu có xu hướng cởi mở hơn một cuộc so tài chặt chẽ, bởi cả hai đội đều có lý do để hướng đến bàn thắng: Hà Lan cần chiến thắng, còn Thụy Điển có thể tận dụng sự hưng phấn sau lượt trận đầu.

Khả năng hai đội cùng ghi bàn là điểm đáng chú ý về mặt chuyên môn. Hà Lan có nhiều phương án tấn công, nhưng chưa tạo cảm giác an toàn ở khâu phòng ngự. Ngược lại, Thụy Điển đang có bộ đôi tiền đạo đạt trạng thái tốt, nhưng hàng thủ của họ sẽ chịu sức ép lớn hơn nhiều so với trận gặp Tunisia.

Điểm nóng của trận đấu nằm ở khu trung tuyến. Nếu De Jong thoát được áp lực và đưa bóng lên đều đặn, Hà Lan có thể áp đặt thế trận. Nếu Thụy Điển phong tỏa tốt tuyến giữa và buộc Hà Lan đưa bóng ra biên quá sớm, cơ hội phản công sẽ mở ra nhiều hơn cho Isak và Gyokeres.

Dự đoán chuyên môn có thể xuất hiện bàn thắng cho cả hai đội. Hà Lan nhỉnh hơn nhưng không vượt trội so với Thụy Điển.

Dự đoán tỷ số: Hà Lan 2-1 Thụy Điển.