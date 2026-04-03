Shark Bình câu kết với Mr Pips cung cấp thông tin sai lệch cho cơ quan điều tra

Chiều 3/4, tại họp báo thông tin tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý 1/2026 của Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin vụ án liên quan bị can Nguyễn Hoà Bình (Shark Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech).

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, tháng 10/2025, Công an Hà Nội khởi tố Shark Bình và 10 người khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Sau đó, Shark Bình còn bị khởi tố thêm tội Trốn thuế.

"Qua điều tra, mở rộng vụ án, ngoài hành vi phạm tội tại 3 tội danh trên, cơ quan điều tra đã khai thác, làm rõ hành vi rửa tiền của Shark Bình. Bị can Bình đã cùng đồng bọn rửa tiền cho ổ nhóm tội phạm của Mr Pips Phó Đức Nam", Đại tá Long nhấn mạnh.

Bị can Nguyễn Hoà Bình (Shark Bình).

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, hơn 120 bị hại gửi tiền vào ví Ngân lượng của Bình để đầu tư vào sàn điện tử của Mr Pips. Đặc biệt, tháng 6/2020, Công an Hà Nội xác minh hoạt động nạp tiền, Nguyễn Hoà Bình biết các sàn của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật, nhưng lại chỉ đạo nhân viên câu kết với nhóm của Nam để cung cấp thông tin sai lệch cho cơ quan điều tra.

Trong quá trình phạm tội, các đối tượng đã có những hành vi che giấu lực lượng chức năng.

Đại tá Nguyễn Đức Long cho hay, cơ quan điều tra đang tập trung, quyết liệt thu giữ tài sản do phạm tội mà có, kê biên các tài sản của các đối tượng để khắc phục cho bị hại.

"Công an Hà Nội đã rất tích cực xác minh tài sản, dòng tiền của Shark Bình, từ đó thu giữ hơn 900 tỷ đồng để phục vụ khắc phục cho các bị hại", lãnh đạo Công an Hà Nội nói.

Shark Bình đang là bị can trong hai vụ án hình sự. Thứ nhất, ở vụ Mr Pips Phó Đức Nam lừa đảo 1.300 tỷ đồng, Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền cho sàn forex của Mr Pips, nhận tiền của khách hàng đầu tư qua ví Ngân lượng với tổng cộng 214 tỷ đồng.

Trong vụ này, hành vi của Shark Bình bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị truy tố về tội Rửa tiền.

Thứ hai, ở vụ án liên quan dự án đồng tiền số Antex, Shark Bình đang bị Công an Hà Nội tạm giam để điều tra ba tội danh, gồm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.

Cơ quan điều tra Công an Hà Nội bước đầu xác định, bị can Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập dự án "Đồng tiền số Antex" đã rút tiền từ 30.000 ví của nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.