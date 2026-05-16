Dễ lái, đổi pin nhanh: VinFast Evo Lite ghi điểm với học sinh Hà Nội

Tại sự kiện “Phủ xanh trường học 2026” diễn ra ngày 15/5, học sinh trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã trực tiếp trải nghiệm Evo Lite cùng nhiều mẫu xe máy điện VinFast dành cho học sinh, đồng thời được trang bị kiến thức lái xe an toàn. Không khí sôi nổi trên sân trường cho thấy sức hút của phương tiện xanh với nhóm học sinh phổ thông.

Sự kiện “Phủ xanh trường học 2026” tại trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm đã thu hút đông đảo học sinh tham gia.

VinFast Evo Lite trở thành tâm điểm

Khu vực lái thử tại sân trường nhanh chóng thu hút đông đảo học sinh tham gia. Trong đó, VinFast Evo Lite nhận được nhiều sự quan tâm nhờ thiết kế gọn gàng, dễ điều khiển, không yêu cầu giấy phép lái xe và hỗ trợ đổi pin thuận tiện.

Em Hoàng Đức Trí, lớp 10A1, cho rằng cơ chế đổi pin giúp việc sử dụng xe thuận tiện hơn trong việc di chuyển hằng ngày, từ đi học chính khóa đến học thêm.

“Xe đi ổn định, nước ga đầu không bị bốc quá nên em cảm thấy an toàn hơn khi chạy trong phố. Điều em thích nhất là xe có thể đổi pin, rất tiện lợi. Nếu quên sạc hay cần đi gấp thì chỉ cần ghé trạm đổi pin là tiếp tục sử dụng được”, Trí cho biết. Cũng theo nam sinh, dung lượng pin 1,5 kWh của Evo Lite đáp ứng tốt nhu cầu đi học hằng ngày, giúp học sinh yên tâm hơn khi sử dụng xe trong nhiều ngày liên tiếp.

Em Hoàng Đức Trí đánh giá cao dung lượng pin 1,5 kWh và tính năng đổi pin của Evo Lite.

Trong khi đó, em Nguyễn Thu Hà, lớp 10A1 lại ấn tượng với sự thân thiện với người dùng của mẫu xe Evo Lite, giúp em làm quen xe nhanh chóng.

“Xe nhẹ, dễ lái và rất phù hợp với các bạn nữ, khi ngồi lên gần như có thể làm quen ngay. Em thấy Evo Lite rất phù hợp với học sinh vì không cần bằng lái và việc thay pin cũng thuận tiện hơn nhiều so với tưởng tượng”, Thu Hà chia sẻ.

Không chỉ Evo Lite, các mẫu xe như VinFast Evo Grand Lite hay Flazz cũng thu hút đông học sinh trải nghiệm nhờ kiểu dáng gọn gàng, màu sắc đa dạng và phong cách phù hợp lứa tuổi học sinh. Không khí sôi động kéo dài xuyên suốt sự kiện khi nhiều học sinh dành thời gian tìm hiểu thiết kế, cảm giác lái và các tính năng thực tế của từng mẫu xe để lựa chọn chiếc xe phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Lan tỏa lối sống xanh tới học sinh Thủ đô

Một điểm đáng chú ý của chương trình là việc kết hợp giữa trải nghiệm thực tế và giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Với chủ đề “Lái xe an toàn - Vì tương lai xanh”, sự kiện giúp học sinh THPT Trần Phú hiểu rõ hơn về cách điều khiển xe điện đúng cách. Các em cũng được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống cơ bản và nâng cao ý thức tuân thủ luật giao thông khi sử dụng phương tiện cá nhân.

Em Cao Thành Đạt trải nghiệm xe đổi pin Evo Lite tại sự kiện.

Bên cạnh trải nghiệm thực tế, chương trình còn truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường, hướng học sinh tới lối sống xanh và trách nhiệm khi tham gia giao thông. Theo em Cao Thành Đạt, học sinh lớp 10A8, việc chủ động lựa chọn xe điện là cách để học sinh thể hiện trách nhiệm công dân với quá trình chuyển đổi xanh của Thủ đô.

“Sau buổi sinh hoạt hôm nay, em hiểu hơn về xe điện và phương tiện xanh. Xe máy điện hiện nay thuận tiện hơn nhờ công nghệ đổi pin, nên em sẽ trao đổi với bố mẹ về việc chuyển sang phương tiện xanh, vừa phục vụ nhu cầu đi lại, vừa góp phần bảo vệ môi trường”, Đạt chia sẻ.

Theo ghi nhận tại sự kiện, các em học sinh đã chủ động đăng ký để được tư vấn về cách sử dụng phương tiện xanh. Ngoài khả năng vận hành, nhiều học sinh dành sự quan tâm đặc biệt với xe máy điện nhờ chi phí sử dụng hợp lý, phù hợp nhu cầu đi lại trong đô thị.

Đến nay, chuỗi “Phủ xanh Trường học 2026” đã lan tỏa tinh thần sống xanh tới hàng nghìn học sinh và giáo viên tại nhiều trường THCS, THPT trên toàn quốc. Trong tháng 5, chương trình sẽ tiếp tục được triển khai tại nhiều điểm trường nhằm tạo điều kiện để học sinh tiếp cận và trải nghiệm thực tế các dòng xe máy điện phù hợp lứa tuổi.