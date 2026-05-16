Thông Zeo, Đồi Mặt Trời hoạt động thế nào trước khi vướng lao lý?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”, quy định tại Điều 225 Bộ luật Hình sự. Trong đó, vụ án xảy ra tại nhóm 1900 Group, khởi tố 2 bị can, gồm Nguyễn Minh Đức, chủ hộ kinh doanh Đồi Mặt trời và Ngô Thanh Tùng, chủ hộ kinh doanh Thông Zeo.

Bị can Nguyễn Minh Đức và Ngô Thanh Tùng.

Trước khi vướng vòng lao lý, 1900 Group cũng là cái tên được nhiều người chú ý. Theo lời giới thiệu trên trang chủ, 1900 Group là "một tổ hợp đa trải nghiệm trong lĩnh vực ẩm thực (F&B), sự kiện, dịch vụ giải trí" tại Hạ Long. Trong những dự án mà đơn vị này sở hữu có Thông Zeo và Đồi Mặt Trời.

Thông Zeo là quán cà phê thu hút nhiều du khách tại Hạ Long.

Thông Zeo là quán cà phê theo phong cách Đà Lạt xuất hiện đầu tiên tại Hạ Long, đi vào hoạt động từ tháng 11/2021. Đây được xem là điểm đến quen thuộc của giới trẻ Hạ Long cũng như du khách. Thông Zeo nổi bật với một căn nhà gỗ màu nâu ấm nhỏ, xinh xắn mang những nét đẹp rất đỗi bình dị của một Đà Lạt xưa cũ cùng xung quanh là những cây thông xanh mát. Các thiết kế đều được làm bằng gỗ khiến mọi thứ càng trở nên gần gũi với thiên nhiên.

Trong khi đó, Đồi Mặt Trời là tổ hợp đồ uống, nhà hàng và không gian tổ chức sự kiện được mở từ năm 2022. Tọa lạc trên đèo Đặng Bá Hát, đây là nơi có vị trí đắc địa, sở hữu tầm nhìn bao quát vịnh Hạ Long thơ mộng, phía sau là đồi thông. Địa điểm này còn là nơi thường xuyên diễn ra những đêm nhạc đặc biệt quy tụ các ca sĩ, nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam.

Một sự kiện âm nhạc tại Đồi Mặt Trời.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và sai phạm của các đối tượng liên quan, đề xuất xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời điều tra, xác minh phục vụ thu hồi triệt để tài sản.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hướng dẫn, chỉ đạo công an địa phương tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, xử lý đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan tương tự xảy ra trên địa bàn cả nước.

Cơ quan công an đề nghị các đơn vị, cá nhân có hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan chủ động chấm dứt hành vi sai phạm, kê khai, khắc phục hậu quả và làm việc với các cơ quan chức năng để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.